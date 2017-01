Кампания в Израиле: "Одно государство для двух народов – Палестина"

В воскресенье, 15 января, в день открытия конференции в Париже по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта, в городах Израиля и израильских СМИ была запущена кампания "One State for Two People – Palestine" ("Одно государство для двух народов – Палестина").

Эту кампанию инициировала общественная организация "Генералы за безопасность Израиля", в которую входят более 200 бывших старших офицеров ЦАХАЛа, ШАБАКа, "Мосада" и полиции, включая Амнона Решефа, Ами Аялона, Цви Замира, Дани Ятома, Шабтая Шавита, Ави Мизрахи, Дана Халуца, Асафа Хефеца и др. Данная организация активно выступает против политики действующего главы правительства Биньямина Нетаниягу, игнорирующего парижскую конференцию.

Целью кампании "одно государство для двух народов" является указание на опасность отказа от формулы "два государства для двух народов", принятой за основу схемы мирного урегулирования так называемым "ближневосточным квартетом" (ООН, США, ЕС и Россия).

В рамках кампании были выпущены плакаты с надписями на арабском языке, которые появились на улицах израильских городов, на страницах газет "Едиот Ахронот" и "Гаарец", а также на сайтах этих изданий.

"Генералы за безопасность Израиля" настаивают на том, что нежелание правительства Нетаниягу идти на болезненные уступки для реализации плана мирного урегулирования по формуле "два государства для двух народов" чревато созданием ситуации, когда еврейское государство превратится в страну с преимущественно арабским населением.

При звонке по телефону на номера, указанные в рекламе, звучит запись заявления бывшего командующего Центральным округом ЦАХАЛа генерал-майора Ави Мизрахи, который произносит: "Вас раздражают рекламные плакаты? Через пару дней они исчезнут. Но не исчезнут два с половиной миллиона палестинцев в Иудее и Самарии. Они хотят стать большинством – и это их мы хотим присоединить? Если мы не отделимся от палестинцев, Израиль станет менее еврейским и менее безопасным. Нам нужно отделиться от палестинцев сейчас".

15 января в столице Франции стартовала международная конференция по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта. В работе конференции принимают участие делегации 70 государств. Евросоюз представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию – министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США – государственный секретарь Джон Керри, уходящий со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп.

Израиль бойкотирует конференцию. В последний момент от участия в ней отказался и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заранее спланировавший визит во Францию. Он ограничится переговорами с президентом Франсуа Олландом. Тогда было сообщено, что участие израильской и палестинской делегаций не предусматривалось.

Открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал проходящую в Париже конференцию по урегулированию ближневосточного конфликта. "Конференция, открывающаяся сегодня в Париже, – пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с нашими национальными интересами, – сказал глава правительства. – Она, без всякого сомнения, отдаляет мир, укрепляя непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция – последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко".