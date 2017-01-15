15 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 15 января: прохладно, переменная облачность, утром местами дожди

время публикации: 05:44 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 15 января: прохладно, переменная облачность, утром местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 января, будет наблюдаться переменная облачность. Прохладно, среднесезонная температура. В первой половине дня местами возможны слабые дожди. Вечером – без осадков.

В Иерусалиме – 5-11 градусов, в Тель-Авиве – 9-16, в Хайфе – 8-15, в Эйлате – 10-21. В Беэр-Шеве – 5-17, в Мицпе-Рамоне – 4-12, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 7-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-18, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 80-170 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник влажность понизится, температура повысится и будет выше среднесезонной, сильный восточный ветер. В среду ожидается небольшое понижение температуры, переменная облачность.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.
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