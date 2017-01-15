15 января 2017 г.
последняя новость: 09:58
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:58 В больнице РАМБАМ скончался мужчина, пострадавший год назад в драке
09:18 Бывший водитель премьер-министра приговорен к 27 годам заключения за сексуальные преступления
08:05 "Дело 2000": полиция вновь допросит Мозеса и Нетаниягу
08:01 ДТП в Нетании, погиб мотоциклист
05:55 В Ашдоде убита пожилая женщина, задержан ее сын
05:44 Прогноз погоды на 15 января: прохладно, переменная облачность, утром местами дожди
23:59 В результате пожара в Иерусалиме пострадал 50-летний мужчина
23:27 На шоссе Аялон насмерть разбился мотоциклист
20:41 Оппозиция на демонстрации в Тель-Авиве потребовала отставки Нетаниягу
20:12 Арестован суданец, забравшийся в спальню 12-летней девочки
В Израиле

Бывший водитель премьер-министра приговорен к 27 годам заключения за сексуальные преступления

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
Илан Шмуэль в суде

В воскресенье, 15 января, окружной суд в Иерусалиме приговорил Илана Шмуэля, бывшего водителя премьер-министра Биньямина Нетаниягу к 27 годам тюремного заключения за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Илан Шмуэль был признан виновным в изнасиловании двух девочек и совершении развратных действий в отношении еще трех.

Помимо тюремного заключения, Шмуэль заплатит компенсации семьям потерпевших: 250.000 и 200.000 двум первым, подавшим жалобы, по 100.000 третьей и четвертой и 90.000 пятой.

Согласно тексту приговора, преступления совершались с 1988 по 2009 год. Жертвами педофила стали девочки в возрасте 9-12 лет, в том числе родственницы преступника.

Расследование началось после того, как в распоряжение полиции попала информация о развратных действиях, совершавшихся подозреваемым в отношении 16-летней подруги его дочери. В ходе следствия полицейские получили информацию о дополнительных жертвах подозреваемого. В начале апреля Илан Шмуэль был задержан, 3 мая ему было предъявлено обвинительное заключение.

Из канцелярии премьер-министра передали, что "как только стало известно о расследовании в отношении водителя, был направлен запрос в управление государственной службы, и подозреваемый был отстранен от работы"

Адвокат Илана Шмуэля заявил, что намерен подать апелляцию на обвинительный вердикт суда.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 сентября 2016 г.
Бывший водитель премьер-министра признан виновным в сексуальных преступлениях
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2014 г.
Бывший водитель в канцелярии премьер-министра обвиняется в сексуальных преступлениях







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 15 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017