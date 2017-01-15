Бывший водитель премьер-министра приговорен к 27 годам заключения за сексуальные преступления

В воскресенье, 15 января, окружной суд в Иерусалиме приговорил Илана Шмуэля, бывшего водителя премьер-министра Биньямина Нетаниягу к 27 годам тюремного заключения за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Илан Шмуэль был признан виновным в изнасиловании двух девочек и совершении развратных действий в отношении еще трех.

Помимо тюремного заключения, Шмуэль заплатит компенсации семьям потерпевших: 250.000 и 200.000 двум первым, подавшим жалобы, по 100.000 третьей и четвертой и 90.000 пятой.

Согласно тексту приговора, преступления совершались с 1988 по 2009 год. Жертвами педофила стали девочки в возрасте 9-12 лет, в том числе родственницы преступника.

Расследование началось после того, как в распоряжение полиции попала информация о развратных действиях, совершавшихся подозреваемым в отношении 16-летней подруги его дочери. В ходе следствия полицейские получили информацию о дополнительных жертвах подозреваемого. В начале апреля Илан Шмуэль был задержан, 3 мая ему было предъявлено обвинительное заключение.

Из канцелярии премьер-министра передали, что "как только стало известно о расследовании в отношении водителя, был направлен запрос в управление государственной службы, и подозреваемый был отстранен от работы"

Адвокат Илана Шмуэля заявил, что намерен подать апелляцию на обвинительный вердикт суда.