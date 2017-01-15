15 января 2017 г.
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В Израиле

Сара Нетаниягу пожаловалась на оскорбительное поведение следователей

время публикации: 22:44 | последнее обновление: 22:44 блог версия для печати фото
Сара Нетаниягу

После встречи со следователями Сара Нетаниягу подала жалобу юридическому советнику правительства, а также в отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими. Она жаловалась на организованную следствием утечку информации, а также в распространении слухов.

Кроме того, как сообщил 2-й канал ИТВ, адвокат Сары Нетанягу заявил, что следователи, допрашивавшие супругу главы правительства, вели себя оскорбительно по отношению к ней.

Вместе с тем, сайт Nana10 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет, что следователи жалуются на неуважительное отношение к ним со стороны супруги главы правительства.

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