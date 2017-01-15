Сара Нетаниягу пожаловалась на оскорбительное поведение следователей

После встречи со следователями Сара Нетаниягу подала жалобу юридическому советнику правительства, а также в отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими. Она жаловалась на организованную следствием утечку информации, а также в распространении слухов.

Кроме того, как сообщил 2-й канал ИТВ, адвокат Сары Нетанягу заявил, что следователи, допрашивавшие супругу главы правительства, вели себя оскорбительно по отношению к ней.

Вместе с тем, сайт Nana10 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет, что следователи жалуются на неуважительное отношение к ним со стороны супруги главы правительства.