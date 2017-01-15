"Дело 2000": полиция допрашивает Мозеса, Нетаниягу выступает перед министрами

Примерно в 10:30 в управлении полиции пор борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) начался допрос владельца издания "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса. Полиция воздерживается от официального сообщения о новом допросе. Из пресс-службы правоохранительных органов передали: "Мы не делаем никаких заявлений по этому поводу. Если будет какое-либо официальное сообщение, его все получат".

О том, что полиция намерена допросить Арнона Мозеса, накануне сообщал Второй канал ИТВ. Согласно опубликованной информации, в течение недели, предположительно 18 января, будет допрошен и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

15 января глава правительства принял участие в еженедельном заседании министров от "Ликуда", где прокомментировал ведущееся следствие. "Как вы понимаете, я не имею права касаться сути дела, - заявил Нетаниягу. – Я могу лишь сказать, что имеет место кампания тенденциозных утечек информации, цель которой - ввести общество в заблуждение и исказить истинную картину. Кто-то изо всех сил пытается представить дело таким образом, как будто имели место правонарушения, которых не было. Вскоре это станет очевидно. Поэтому, как я уже многократно говорил, ничего не будет, потому что ничего нет. Я вновь рекомендую друзьям из оппозиции воздержаться от преждевременных празднеств: мы продолжим управлять страной еще много лет".

Депутаты и министры от "Ликуда", в свою очередь, высказываются более осторожно. Депутат Иегуда Глик в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" отказался однозначно ответить на вопрос, должен ли премьер-министр временно сложить с себя полномочия до завершения следствия. "Я не настолько хорошо знаком с материалами дела и не хотел бы их комментировать", - ответил Глик.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан сказал в интервью радиостанции "Решет Бет": "Публикации, касающиеся премьер-министра, крайне неприятны, но в "Ликуде" никто не обсуждает возможность его ухода из политики".

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, депутаты от "Ликуда" начали беседы с членами ЦК партии о возможных выборах, которые могут состояться в ближайшем будущем. Один из членов ЦК рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что получил несколько телефонных звонков от депутатов Кнессета, которые просили о поддержке на возможных праймериз.

Политический обозреватель Второго канала ИТВ Амит Сегаль сообщил, что в случае, если полиция порекомендует подать обвинительное заключение против Биньямина Нетаниягу, представители коалиционных фракций потребуют, чтобы премьер-министр подал в отставку. Согласно прецеденту, установленному БАГАЦем по делу Дери, министр должен подать в отставку в случае решения юридического советника правительства подать против него обвинительное заключение.

14 января корреспондент Второго канала Гай Пелег опубликовал дополнительные отрывки бесед премьер-министра и издателя "Едиот Ахронот". Из опубликованных цитат следует, что Нетаниягу и Мозес обсуждали пути "снижения уровня враждебности" издания по отношению к нынешнему главе правительства. Как утверждает Второй канал, Мозес предложил Нетаниягу в качестве жеста доброй воли взять на работу нескольких журналистов, придерживающихся правых убеждений, которые будут публиковать материалы с позитивными оценками деятельности главы правительства. Нетаниягу упомянул кандидатуру Хагая Сегаля, которого, по его словам, "Эдельсон взял на пост главного редактора "Макор ришон"", а также известного спортивного обозревателя Ави Рацона, которого по неизвестной причине "забраковал" Мозес.

Помимо прочего издатель "Едиот Ахронот" повторил: "Самое главное, чтобы ты оставался премьер-министром. Тебе повезло: ты сумасшедший, который действительно хочет быть премьер-министром. На здоровье, будь". В опубликованных 15 января цитатах нет упоминания каких-либо обещаний со стороны премьер-министра, лишь его просьба повлиять на редакционную политику "Едиот Ахронот". "Мне нужно, чтобы уровень враждебности понизился с 9,5 до 7", – якобы сказал Нетаниягу. Он упомянул имена Симы Кадмон и Амнона Абрамовича, как наиболее агрессивно атакующих его публицистов. Мозес, в свою очередь, пояснил, что не может повлиять на всех, в частности на Нахума Барнеа. Он также подчеркнул, что изменение редакционной линии издания будет иметь эффект землетрясения. "Надо вести себя умно", – сказал он.

Издание "Исраэль а-Йом" публикует выдержки из бесед Нетаниягу и Мозеса.



