15 января 2017 г.
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В Израиле

Нетаниягу: "Конференция в Париже - пустая и вредная затея"

время публикации: 13:43 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу на заседании правительства. 15 января 2017 года

В воскресенье, 15 января, открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал проходящую в Париже конференцию по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Конференция, открывающаяся сегодня в Париже, - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с нашими национальными интересами, - сказал глава правительства. - Она, без всякого сомнения, отдаляет мир, укрепляя непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко".

В работе конференции принимают участие делегации 70 государств. Евросоюз представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию – министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США – государственный секретарь Джон Керри, уходящий со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп.

Израиль бойкотирует конференцию. В последний момент от участия в ней отказался и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заранее спланировавший визит во Францию. Он ограничится переговорами с президентом Франсуа Олландом. Тогда было сообщено, что участие израильской и палестинской делегаций не предусматривалось.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2017 г.
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