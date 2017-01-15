Стартовал новостной сайт газеты "Вести"

В воскресенье, 15 января, стартовал новый израильский новостной онлайн-проект на русском языке: сайт газеты "Вести". Этот ресурс по сути является одновременно русской версией популярного ивритоязычного ресурса Ynet и онлайн-версией газеты "Вести".

Структура сайта "Вести" похожа на структуру Ynet. Помимо ленты новостей, есть тематические разделы "Комментарии", "Экономика", "Община", "Здоровье", "Культура", "Туризм", "Гурман" и др.

Главным редактором "Вестей" в настоящее время является Александр Виленский, главным редактором сайта vesty.co.il – Евгения Ламихова, шеф-редактором информационной службы – Макс Лурье. В работе ресурса задействованы редакторы Анна Данилова и Мария Рабинович, а также политобозреватель Дов Конторер.