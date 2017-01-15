Обсуждение закона о декриминализации употребления марихуаны отложено

Межминистерская комиссия по законодательству в воскресенье, 15 января, отложила на три недели обсуждение по поводу предложения управления по борьбе с наркотиками о частичной декриминализации употребления марихуаны.

Это решение было вызвано категорическим несогласием с этим предложением, поданным депутатом Шарен Аскель, со стороны министра внутренней безопасности Гилада Эрдана. Отметим, что Аскель и Эрдан представляют партию "Ликуд".

Депутат Шарен Аскель предлагала внести поправку в законодательство, в случае принятия которой хранение до 25 граммов марихуаны не считалось бы уголовным преступлением и наказывалось бы штрафом в размере 300 шекелей, а не лишением свободы. При этом за употребление марихуаны в общественных местах депутат предлагает наказывать штрафом до 1500 шекелей.

Предложение, поддержанное управлением по борьбе с наркотиками, не получило поддержки со стороны главы МВБ.

Управление предлагало также рассмотреть возможность перехода на португальскую модель, где вопрос борьбы с наркозависимостью передан из ведения МВБ в ведение минздрава.





