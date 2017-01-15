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В Израиле

Обсуждение закона о депортации родственников террористов перенесено

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
Давид Битан и Исраэль Кац

Межминистерская комиссия по вопросам законодательства в воскресенье, 15 января, отложила на три месяца голосование по законопроекту, регламентирующему депортацию родственников террористов. Законопроект был подан министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем ("Ликуд"), а его инициаторами являются председатель коалиции, депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") и депутаты от фракции "Еш Атид" (лидер партии Яир Лапид, Меир Коэн, Яаков Пери и др.).

8 января, через несколько часов после автомобильного теракта в Иерусалиме, унесшего жизни четырех военнослужащих, состоялось внеочередное заседание военно-политического кабинета. Члены кабинета приняли решение отклонить все просьбы родственников террориста Фади аль-Кунбары, поданные в соответствии с законом об объединении семьи (мать террориста получила статус жителя Израиля именно в рамках этого закона).

Вскоре после этого, по распоряжению министра внутренних дел Арье Дери (ШАС), был начат процесс лишения статуса жителей Израиля родственников Фади аль-Кунбары, проживающих в деревне Джабль Мукабр, на окраине Иерусалима.

Вскоре был подан законопроект, регламентирующий депортацию родственников террористов. Но его обсуждение в межминистерской комиссии по законодательству было перенесено.

Вице-спикер парламента, депутат Кнессета Меир Коэн ("Еш Атид") заявил сегодня в связи с отменой голосования: "Этот законопроект продвигал председатель коалиции, который, как нам известно может провести любой закон. Перенос голосования – это удар по безопасности граждан страны, которые взывают к властям и требуют найти эффективный способ борьбы с террористами. Перенос голосования – очередное доказательство провальной работы правительства".



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