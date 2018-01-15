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Победа семьи Адара Голдина: активистов ХАМАСа и их родственников не будут пускать в Израиль

время публикации: 16:59 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
Победа семьи Адара Голдина: активистов ХАМАСа и их родственников не будут пускать в Израиль
Победа семьи Адара Голдина: активистов ХАМАСа и их родственников не будут пускать в Израиль
Победа семьи Адара Голдина: активистов ХАМАСа и их родственников не будут пускать в Израиль

Родители военнослужащего Адара Голдина, признанного погибшим в ходе операции "Нерушимая скала" и тело которого удерживают боевики в Газе, добились того, что правительство запретило выдавать активистам ХАМАС и их родным разрешения на проезд в Израиль по гуманитарным соображениям, в том числе, для лечения.

Сайт 20-го телеканала израильского телевидения пишет, что это решение было принято по следам апелляции, поданной родителями Адара Голдина в БАГАЦ. Они требовали от правительства запретить выдачу разрешений на проезд в Израиль активистам ХАМАС и членам их семей даже по гуманитарным соображениям до тех пор, пока не будет возвращено тело Адара.

12 декабря, рассматривая апелляцию, судья Верховного суда Ноам Солберг подверг резкой критике действия правительства, потребовав объяснить, почему не выполняется решение военно-политического кабинета, который распорядился отказать активистам ХАМАС в выдаче разрешений.

В понедельник, 15 января, правительство передало в БАГАЦ ответ на запрос, в котором говорится, что после обращения семьи Голдина в БАГАЦ было отдано распоряжение координатору действий правительства в Иудее и Самарии Йоаву Мордехаю полностью прекратить выдачу разрешений членам ХАМАС и их близким.

При этом в ответе указывается, что до настоящего времени распоряжение военно-политического кабинета в отношении "гуманитарных случаев" выполнялось частично, поскольку выяснилось, что у координатора действий правительства на палестинских территориях, отвечающего за выдачу разрешений, не было данных о всех активистах ХАМАС и их семьях.

Правительство сообщило, что в последнее время позиция в отношении активистов ХАМАС из сектора Газы была ужесточена. Въезд в Израиль запрещен не только активистам террористической организации, но и их родственникам первой линии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 января 2018 г.
Йоав Мордехай в интервью арабскому телеканалу: "ХАМАС оккупировал Газу". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2017 г.
БАГАЦ раскритиковал правительство за невыполнение решений военно-политического кабинета
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2017 г.
Мать Адара Голдина: "К гибели сына привел режим прекращения огня, объявленный ООН"







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