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В Израиле

Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:37 блог версия для печати фото
Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая
Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая
Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая

Компания "Нетивей Тахбура Ирониим" (НЕТА) объявила о начале работ по прокладке "красной" ветки тель-авивского скоростного трамвая на территории Яффо с понедельника, 15 января 2018 года.

Работы будут проводиться на участке протяженностью 2,8 километра вдоль бульвара Иерушалаим в Яффо, на котором предусмотрено создание шести трамвайных остановок.

На первом этапе работы будут вестись на отрезке между улицами а-Гиборим и БЕШТ в южной части бульвара.

В ходе работ, которые продлятся около года, помимо непосредственно прокладки рельсов и строительства остановок, будет проведена замена инфраструктуры, обновление тротуаров и освещения и т.д. Также будут проложены велосипедные дорожки. Большая часть растущих вдоль бульвара деревьев будет сохранена, а вместо нескольких десятков срубленных будут посажены более двухсот новых.

Работа на северных участках бульвара начнется позднее (о чем будет сообщено отдельно) и завершится через два года.

Компания подчеркивает, что в ходе работ движение по бульвару, являющемуся оживленной транспортной артерией, прерываться не будет. В любой период времени по меньшей мере одна полоса движения в каждую сторону будет сохранена. Возможны точечные изменения в порядке движения, которые будут сообщаться полиции и оператору навигатора Waze.

По мере надобности компания будет предоставлять грузовикам место для погрузки и разгрузки на пересекающих бульвар улицах. На месте проведения работ постоянно будет находиться представитель компании, к которому можно будет обратиться в случае возникновения проблем.

"Красная" ветка тель-авивского скоростного трамвая должна соединить Бат-Ям с Петах-Тиквой, пройдя через Яффо, Тель-Авив, Рамат-Ган и Бней-Брак. В общей сложности на ветке будут 34 остановки, 10 из которых (в Бней-Браке, Рамат-Гане и Тель-Авиве) будут подземными.

Хотя первые работы по освобождению территории ветки от строений начались еще в 2005 году, а строительство первых колодцев – в 2011 году, интенсивные работы, создавшие существенные проблемы движению частного и общественного транспорта в Гуш-Дане, начались только 2 августа 2015 года. На текущий момент продолжаются работы по строительству подземных станций и прокладке туннелей.

В 2018 году планируется начало работ по укладке рельсов на всем протяжении маршрута, в 2019 году – начало работ по установке сигнальных систем и систем управления и связи, в 2020 году – обкатка, а в октябре 2021 года – официальный запуск красной ветки.

В течение ближайшего года планируется начало строительства еще двух трамвайных веток (Холон/Ришон ле-Цион – Герцлия и ж/д-вокзал "Савидор Мерказ" – Йехуд), работы над которыми планируется завершить в 2024 году.



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Понедельник, 15 января 2018 г.
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