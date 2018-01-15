Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая

Компания "Нетивей Тахбура Ирониим" (НЕТА) объявила о начале работ по прокладке "красной" ветки тель-авивского скоростного трамвая на территории Яффо с понедельника, 15 января 2018 года.

Работы будут проводиться на участке протяженностью 2,8 километра вдоль бульвара Иерушалаим в Яффо, на котором предусмотрено создание шести трамвайных остановок.

На первом этапе работы будут вестись на отрезке между улицами а-Гиборим и БЕШТ в южной части бульвара.

В ходе работ, которые продлятся около года, помимо непосредственно прокладки рельсов и строительства остановок, будет проведена замена инфраструктуры, обновление тротуаров и освещения и т.д. Также будут проложены велосипедные дорожки. Большая часть растущих вдоль бульвара деревьев будет сохранена, а вместо нескольких десятков срубленных будут посажены более двухсот новых.

Работа на северных участках бульвара начнется позднее (о чем будет сообщено отдельно) и завершится через два года.

Компания подчеркивает, что в ходе работ движение по бульвару, являющемуся оживленной транспортной артерией, прерываться не будет. В любой период времени по меньшей мере одна полоса движения в каждую сторону будет сохранена. Возможны точечные изменения в порядке движения, которые будут сообщаться полиции и оператору навигатора Waze.

По мере надобности компания будет предоставлять грузовикам место для погрузки и разгрузки на пересекающих бульвар улицах. На месте проведения работ постоянно будет находиться представитель компании, к которому можно будет обратиться в случае возникновения проблем.

"Красная" ветка тель-авивского скоростного трамвая должна соединить Бат-Ям с Петах-Тиквой, пройдя через Яффо, Тель-Авив, Рамат-Ган и Бней-Брак. В общей сложности на ветке будут 34 остановки, 10 из которых (в Бней-Браке, Рамат-Гане и Тель-Авиве) будут подземными.

Хотя первые работы по освобождению территории ветки от строений начались еще в 2005 году, а строительство первых колодцев – в 2011 году, интенсивные работы, создавшие существенные проблемы движению частного и общественного транспорта в Гуш-Дане, начались только 2 августа 2015 года. На текущий момент продолжаются работы по строительству подземных станций и прокладке туннелей.

В 2018 году планируется начало работ по укладке рельсов на всем протяжении маршрута, в 2019 году – начало работ по установке сигнальных систем и систем управления и связи, в 2020 году – обкатка, а в октябре 2021 года – официальный запуск красной ветки.

В течение ближайшего года планируется начало строительства еще двух трамвайных веток (Холон/Ришон ле-Цион – Герцлия и ж/д-вокзал "Савидор Мерказ" – Йехуд), работы над которыми планируется завершить в 2024 году.





