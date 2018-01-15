18+
15 января 2018 г.
последняя новость: 08:49
Анна Михалкова о семейной болезни
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Главные модные тренды 2018
Умер, спасая собаку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:11 "Исраэль а-Йом": "солдаткам"-одиночкам предлагают деньги за интимные встречи
07:50 20-я трасса частично перекрыта из-за открытого канализационного люка
07:29 Синоптики: в конце этой недели возможен снегопад в центре Израиля
07:24 Компания НЕТА начинает прокладку яффского участка "красной" линии скоростного трамвая
07:02 Умер мужчина, пострадавший в результате ДТП в Маале-Адумим
06:22 В Яффо после взрыва сгорел автомобиль
05:12 Прогноз погоды на 15 января: прохладно и дождливо, шторм на побережье Средиземного моря
05:03 Ночная сводка: в Хайфе в ходе драки ранен мужчина, в Герцлии ранен полицейский
22:01 В Мате-Йехуда пожилая женщина едва не умерла от холода
19:35 Мужчина, вернувший найденный телефон владельцу, вместо благодарности был избит
В Израиле

Синоптики: в конце этой недели возможен снегопад в центре Израиля

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото
Синоптики: в конце этой недели возможен снегопад в центре Израиля
Синоптики: в конце этой недели возможен снегопад в центре Израиля
Синоптики: в конце этой недели возможен снегопад в центре Израиля

Согласно предварительному прогнозу израильской метеослужбы, в четверг-пятницу, 18-19 января, есть достаточно высокая вероятность выпадения снега не только на горе Хермон, но также в других районах Голанских высот и в Верхней Галилее. Не исключено выпадение снега на холмах в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Синоптики подчеркивают, что пока сложно дать уверенный "снежный прогноз".

Ожидается, что до пятницы, включительно, будет дождливо и прохладно. Температура опустится до уровня ниже среднесезонной. Так, например, ночью в четверг и пятницу в Иерусалиме температура может понизиться до 1-2 градусов по Цельсию. В таких условиях высока вероятность снегопада.

Отметим, что о возможном снегопаде пишет и палестинское агентство Maan, отмечающее, что холодный фронт будет постепенно смещаться от Балкан и Турции в сторону Израиля.

В настоящее время заснежены многие горные районы Турции. В Ливане на вершинах, находящихся выше уровня моря на 1600-1700 метров и более, также выпал снег.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2018 г.
Прогноз погоды на 15 января: прохладно и дождливо, шторм на побережье Средиземного моря
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2018 г.
Горный курорт Хермон закрыт из-за погодных условий







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 15 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018