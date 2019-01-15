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ЦАХАЛ сообщил об инциденте на границе с Ливаном

время публикации: 19:43 | последнее обновление: 21:09 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ проверяет подозрение на незаконный переход границы с Ливаном
ЦАХАЛ сообщил об инциденте на границе с Ливаном
ЦАХАЛ сообщил об инциденте на границе с Ливаном

Во вторник, 15 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении повреждения в заграждении на границе с Ливаном.

В сообщении пресс-службы говорится, что на месте имеются признаки, указывающие на незаконный переход границы в сторону Ливана с территории Израиля.

ЦАХАЛ проводит расследование.

Ливанский телеканал "Ан-Нашра" передал, что нарушителя границы на территории Ливана разыскивают армия и подразделения "Хизбаллы".

По информации телеканала, нарушитель, после того, как был замечен местными жителями, выбросил коробку с официальными бумагами на иврите.

На сайте бейрутского телеканала "Аль-Джадид", в свою очередь, написано, что на нарушителе границы была форма военнослужащего ЦАХАЛа.

Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел около 15:00. Армии потребовалось время, чтобы оценить серьезность произошедшего.

Официальный источник в армии Ливана сообщил, что переход границы был совершен в районе поселка Айта аш-Шаб. Нарушитель, по всей видимости, не был вооружен. У него с собой были израильские документы и медикаменты.



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