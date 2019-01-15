В Иерусалиме не планируется отмена занятий в школах и детсадах из-за снегопада

Утром во вторник, 15 января, синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" отметила, что кратковременный снегопад, ожидающийся в Иерусалиме вечером 16 января, не повлияет на работу образовательных учреждений, так как снег, по всей видимости, растает к утру четверга.

Накануне вечером, 14 января, муниципалитет Иерусалима объявил о начале подготовки специальной техники и уборочных бригад к снегопаду, который ожидается во второй половине дня в среду. По информации телеканала "Эсер", для уборки снега, расчистки дорог и нанесения солевого раствора на дорожное полотно планируется использовать 150 единиц техники. В Иерусалиме заготовлено для борьбы с гололедом 250 тонн соли. Городские власти также обратились к жителям столицы с просьбой воздержаться от использования личного транспорта во время снегопада, и внимательно следовать инструкциям дорожной полиции.

Неделю назад столичная мэрия готовилась к снегопаду, но незначительное количество снега на холмах в центре страны выпало только в Гуш-Эционе.

Представитель метеослужбы Израиля Нахум Малик в эфире государственной радиостанции "Кан Бет" вечером 14 января сообщил, что, по оценкам синоптиков, высока вероятность снегопада вечером 16 января на холмах в центре страны, на высоте 800-900 метров над уровнем моря. По его мнению, на фоне нулевой температуры снег выпадет во многих районах Иерусалима, а также на холмах Иудеи и Самарии, и продержится в течение нескольких часов. К утру четверга, 17 января, считают синоптики, снег в центре страны полностью растает.

Согласно прогнозу метеослужбы, в ночь на 16 января усилится ветер, утром в среду будут идти проливные дожди с грозами и градом. При этом на горе Хермон будет продолжаться снегопад, во второй половине дня снег выпадет в других районах Голанских высот и Верхней Галилеи, а вечером - на холмах Самарии, Иудеи и Иерусалима.

В настоящее время снегопад на горе Хермон прекратился. Ведется расчистка дороги и парковок. Администрация горного курорта сообщает, что он откроется для посетителей не ранее 9 утра 15 января. Толщина снежного покрова на склонах составляет от 1,5 до 2 метров.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.