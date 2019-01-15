Уточненный прогноз: толщина снежного покрова в Иерусалиме местами превысит 10 см

После полудня во вторник, 15 января, государственная метеослужба Израиля опубликовала уточненный прогноз на среду. По оценке синоптиков, вечером 16 января на возвышенностях в центре страны образуется ненадолго устойчивый снежный покров, толщина которого на холмах Иудеи и Самарии, а также Иерусалима, составит 5-10 см.

Метеорологи прогнозируют, что снегопад на Хермоне возобновится утром в среду и постепенно распространится на другие районы Голанских высот и Верхней Галилеи, расположенные на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Во второй половине дня снегопад усилится и распространится также на возвышенности на высоте 800-1000 метров над уровнем моря. Ожидается снегопад в Цфате.

В центре страны снегопад начнется после полудня: сначала на вершинах холмов высотой около 1000 метров и более над уровнем моря, затем и в других районах на высоте 8000-1000 метров, включая Псагот а-Шомрон, Гуш-Эцион и Хеврон.

Снегопад в Иерусалиме начнется во второй половине дня и может продолжаться до полуночи (ранее предполагалось, что снег будет идти в течение четырех часов, не более). На высотах от 1000 метров над уровнем моря толщина снежного покрова может быть более 10 см, на высотах 800-1000 метров – не более 5 см.

К утру четверга снег в центре страны, по всей видимости, растает.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в ночь на 16 января. Скорость ветра может достигать 70-80 км/ч. Утром ожидаются сильные дожди с грозами и градом – сначала на севере, затем и в центре, вплоть до северного Негева. Высока вероятность затоплений в низинах на севере и в центре, а также на востоке страны – в долине реки Иордан и около побережья Мертвого моря.

В ночь на 17 января ветер постепенно стихнет, дожди и снегопады прекратятся. В четверг-пятницу ожидается постепенное повышение температуры, будет наблюдаться переменная облачность.

С субботы до понедельника температура повысится, установится солнечная погода.

Вечером 14 января муниципалитет Иерусалима объявил о начале подготовки специальной техники и уборочных бригад к снегопаду, который ожидается во второй половине дня в среду. По информации телеканала "Эсер", для уборки снега, расчистки дорог и нанесения солевого раствора на дорожное полотно планируется использовать 150 единиц техники. В Иерусалиме заготовлено для борьбы с гололедом 250 тонн соли. Городские власти также обратились к жителям столицы с просьбой воздержаться от использования личного транспорта во время снегопада, и внимательно следовать инструкциям дорожной полиции.

Неделю назад столичная мэрия готовилась к снегопаду, но незначительное количество снега на холмах в центре страны выпало только в Гуш-Эционе.

Ожидается, что с 17 января (по меньшей мере, до начала следующей недели) вновь будет открыт горный курорт Хермон, причем толщина снежного покрова на склонах будет превышать 2 метра.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





