"Кан Бет": полиция склоняется к тому, что двойное убийство в Иерусалиме было терактом

Полиция продолжает расследование убийства Тамар и Иегуды Кадури в Иерусалиме. И хотя по-прежнему действует судебный запрет на публикацию подробностей этого дела, в израильских СМИ появляются многочисленные "утечки" из кабинетов следователей и озвучиваются различные версии произошедшего.

В вечернем выпуске новостей государственной радиостанции "Кан Бет" прозвучало, что полиция склоняется к версии, согласно которой убийство было совершено на почве национальной ненависти, и может классифицироваться как теракт. При этом в сюжете отмечалось, что полиция не исключает и другие версии.

О том, что полиция склоняется к версии теракта также сообщала новостная служба телеканалов "Решет" и "Кешет", а еще сайт газеты "Исраэль а-Йом".

Вместе с тем, сайт "Гаарец" написал 15 января, что у полиции появились новые данные, которые подкрепляют версию, что убийство пожилых супругов имеет криминальную подоплеку.

Днем ранее телеканал "Эсер" передал, что полиция проверяет возможную связь между убийством Кадури и ранением 14-летней школьницы на автобусной остановке в этом же районе.

На фоне запрета на публикацию подробностей расследования полиция не комментирует публикации в СМИ, ограничившись сообщением о том, что в расследовании убийства супругов Кадури достигнут прогресс.

Тамар и Иегуда Кадури примерно 70 лет 13 января были обнаружены мертвыми в их квартире в столичном квартале Армон а-Нацив.

Первое сообщение поступило в диспетчерскую службу полиции примерно в 16:00. Звонивший сообщил, что обнаружил свидетельства убийства с применением холодного оружия в одной из квартир в иерусалимском районе Армон а-Нацив. В квартире по улице Мордехая Элькахи были обнаружены тела 70-летних мужчины и женщины.

Позднее стало известно, что дочь убитых пыталась дозвониться до родителей с прошлого четверга. Утром 13 января она обратилась за помощью в пожарную службу. Пожарные, попав в квартиру через балкон, обнаружили тела супругов.

Пресс-служба полиции сообщала, что на телах мужчины и женщины были обнаружены ножевые ранения в области горла. На теле женщины также были следы от удара ножом в верхней части тела. Новостная служба корпорации "Кан" передала, что на месте преступления не удалось обнаружить орудие убийства.





