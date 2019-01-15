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В Израиле

"Кан Бет": полиция склоняется к тому, что двойное убийство в Иерусалиме было терактом

время публикации: 20:58 | последнее обновление: 22:38 блог версия для печати фото
На месте убийства, 13 января 2019 года
На месте убийства, 13 января 2019 года
На месте убийства, 13 января 2019 года

Полиция продолжает расследование убийства Тамар и Иегуды Кадури в Иерусалиме. И хотя по-прежнему действует судебный запрет на публикацию подробностей этого дела, в израильских СМИ появляются многочисленные "утечки" из кабинетов следователей и озвучиваются различные версии произошедшего.

В вечернем выпуске новостей государственной радиостанции "Кан Бет" прозвучало, что полиция склоняется к версии, согласно которой убийство было совершено на почве национальной ненависти, и может классифицироваться как теракт. При этом в сюжете отмечалось, что полиция не исключает и другие версии.

О том, что полиция склоняется к версии теракта также сообщала новостная служба телеканалов "Решет" и "Кешет", а еще сайт газеты "Исраэль а-Йом".

Вместе с тем, сайт "Гаарец" написал 15 января, что у полиции появились новые данные, которые подкрепляют версию, что убийство пожилых супругов имеет криминальную подоплеку.

Днем ранее телеканал "Эсер" передал, что полиция проверяет возможную связь между убийством Кадури и ранением 14-летней школьницы на автобусной остановке в этом же районе.

На фоне запрета на публикацию подробностей расследования полиция не комментирует публикации в СМИ, ограничившись сообщением о том, что в расследовании убийства супругов Кадури достигнут прогресс.

Тамар и Иегуда Кадури примерно 70 лет 13 января были обнаружены мертвыми в их квартире в столичном квартале Армон а-Нацив.

Первое сообщение поступило в диспетчерскую службу полиции примерно в 16:00. Звонивший сообщил, что обнаружил свидетельства убийства с применением холодного оружия в одной из квартир в иерусалимском районе Армон а-Нацив. В квартире по улице Мордехая Элькахи были обнаружены тела 70-летних мужчины и женщины.

Позднее стало известно, что дочь убитых пыталась дозвониться до родителей с прошлого четверга. Утром 13 января она обратилась за помощью в пожарную службу. Пожарные, попав в квартиру через балкон, обнаружили тела супругов.

Пресс-служба полиции сообщала, что на телах мужчины и женщины были обнаружены ножевые ранения в области горла. На теле женщины также были следы от удара ножом в верхней части тела. Новостная служба корпорации "Кан" передала, что на месте преступления не удалось обнаружить орудие убийства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2019 г.
Достигнут прогресс в расследовании убийства Тамар и Иегуды Кадури в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2019 г.
Полиция проверяет связь между убийством пожилых супругов и ранением девочки в районе Армон а-Нацив
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2019 г.
Опубликованы имена мужчины и женщины, убитых в Иерусалиме





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