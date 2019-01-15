Вступил в должность 22-й начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави

Во вторник, 15 января, вступает в должность 22-й начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

В 9:00 в комплексе "Кирия" началась церемония вручения новому начальнику генштаба погон генерал-лейтенанта. На церемонии выступили Авив Кохави, завершающий свою каденцию начальник генштаба Гади Айзенкот, а также премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу.

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Кохави заявил: "Я остаюсь верен клятве, принесенной вместе с моими товарищами у Стены Плача. Я стал еще одним звеном в цепи поколений, защищающих государство. Должность, в которую я вступаю сегодня – это огромная честь, и я удостоился ей благодаря многим людям: моим родителям, жене и семье, моим солдатам, всей армии, а также премьер-министру. Я обязуюсь приложить все силы для укрепления армии и подготовки ее к противостоянию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня".

Премьер-министр Бинямин Нетаниягу сказал: "Мы живем в условиях постоянно меняющихся очагов противостояния: Газа, Сирия, Иран, но нам постоянно угрожает одна основная сила – Иран и его террористические форпосты. Мы постоянно действуем против Ирана, действуем взвешенно и ответственно. Так удалось заблокировать опасное соглашение, подписанное с этой страной и возобновить режим санкций против нее. Иран все время лжет, и нам удалось доказать это".

"Я оставляю боеспособную, мощную армию, которая постоянно усиливается, и которая доказала, что стремление к победе является ее высшей ценностью", – заявил Гади Айзенкот.

После завершения церемонии Авив Кохави и его предшественник Гади Айзенкот отправятся в Иерусалим, где посетят музей памяти павших солдат и побывают у Стены Плача. Затем Кохави и Айзенкот вместе с женами приглашены на торжественный обед в резиденции президента государства Реувена Ривлина в Иерусалиме.

После этого новый и бывший начальники генштаба вернутся в "Кирию" в Тель-Авиве, где состоится смотр торжественного караула.

Генерал-лейтенант Кохави должен был вступить в должность 1 января. Однако по просьбе премьер-министра Нетаниягу каденция Айзенкота была продлена в связи с операцией "Северный щит" на границе с Ливаном.

54-летний Авив Кохави родился и рос в Кирьят-Бялике неподалеку от Хайфы. Призвался в ЦАХАЛ в 1982 году и проходил службу в десантной бригаде. После завершения офицерских курсов командовал взводом в 890-м батальоне десантников. Командовал несколькими ротами, а после завершения учебы в Тель-Авивском университете был назначен командиром оперативного отдела десантной бригады. Занимал несколько командных должностей в бригаде, а с 1997 по 1998 год был командиром бригады. В течение года был командиром восточной бригады Ливанской дивизии (ЯКАЛ). В период Второй интифады (2000-2004) командовал десантной бригадой, руководил операцией по взятию под контроль лагеря беженцев Балата в Шхеме. В 2004 году возглавил дивизию Газы, в 2007 году – оперативный отдел генштаба, в 2010 году – управление военной разведки (АМАН), в 2014 году – Северный округ. В январе 2019-го назначен на должность начальника генштаба ЦАХАЛа.