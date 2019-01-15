18+
15 января 2019 г.
последняя новость: 10:43
Бени Ганц нарушил молчание- и попал под обстрел
Как носить юбку зимой, чтобы выглядеть стильно?
Есть ли опасность от нахождения беспилотников в израильском небе?
Пора сменить систему выборов
Щедрость за чужой счет
Кто верит в ложь
"Женский марш" в конгрессе
Ужасные заблуждения Америки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:29 Задержаны двое арабов из Иерусалима, подозреваемых в нападениях на полицейских
09:58 Вступил в должность 22-й начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави
08:51 В результате ДТП в Афуле погибла женщина
08:02 Полиция объявила о расследовании в отношении министра связи Аюба Кары
07:33 Пожар в жилом доме в Бат-Яме: погиб мужчина, госпитализирована пожилая женщина
06:53 Сегодня горный курорт Хермон будет открыт для посетителей
06:50 В Иерусалиме не планируется отмена занятий в школах и детсадах из-за снегопада
05:52 Прогноз погоды на 15 января: южный ветер, повышенная запыленность воздуха, шторм
01:11 В Самарии при падении с велосипеда тяжело травмирован 17-летний юноша
23:18 Сотрудники государственной Службы по трудоустройству объявили бессрочную забастовку
Загрузка...
В Израиле

Вступил в должность 22-й начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Авив Кохави
Гади Айзенкот
Биньямин Нетаниягу

Во вторник, 15 января, вступает в должность 22-й начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

В 9:00 в комплексе "Кирия" началась церемония вручения новому начальнику генштаба погон генерал-лейтенанта. На церемонии выступили Авив Кохави, завершающий свою каденцию начальник генштаба Гади Айзенкот, а также премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу.

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Кохави заявил: "Я остаюсь верен клятве, принесенной вместе с моими товарищами у Стены Плача. Я стал еще одним звеном в цепи поколений, защищающих государство. Должность, в которую я вступаю сегодня – это огромная честь, и я удостоился ей благодаря многим людям: моим родителям, жене и семье, моим солдатам, всей армии, а также премьер-министру. Я обязуюсь приложить все силы для укрепления армии и подготовки ее к противостоянию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня".

Премьер-министр Бинямин Нетаниягу сказал: "Мы живем в условиях постоянно меняющихся очагов противостояния: Газа, Сирия, Иран, но нам постоянно угрожает одна основная сила – Иран и его террористические форпосты. Мы постоянно действуем против Ирана, действуем взвешенно и ответственно. Так удалось заблокировать опасное соглашение, подписанное с этой страной и возобновить режим санкций против нее. Иран все время лжет, и нам удалось доказать это".

"Я оставляю боеспособную, мощную армию, которая постоянно усиливается, и которая доказала, что стремление к победе является ее высшей ценностью", – заявил Гади Айзенкот.

После завершения церемонии Авив Кохави и его предшественник Гади Айзенкот отправятся в Иерусалим, где посетят музей памяти павших солдат и побывают у Стены Плача. Затем Кохави и Айзенкот вместе с женами приглашены на торжественный обед в резиденции президента государства Реувена Ривлина в Иерусалиме.

После этого новый и бывший начальники генштаба вернутся в "Кирию" в Тель-Авиве, где состоится смотр торжественного караула.

Генерал-лейтенант Кохави должен был вступить в должность 1 января. Однако по просьбе премьер-министра Нетаниягу каденция Айзенкота была продлена в связи с операцией "Северный щит" на границе с Ливаном.

54-летний Авив Кохави родился и рос в Кирьят-Бялике неподалеку от Хайфы. Призвался в ЦАХАЛ в 1982 году и проходил службу в десантной бригаде. После завершения офицерских курсов командовал взводом в 890-м батальоне десантников. Командовал несколькими ротами, а после завершения учебы в Тель-Авивском университете был назначен командиром оперативного отдела десантной бригады. Занимал несколько командных должностей в бригаде, а с 1997 по 1998 год был командиром бригады. В течение года был командиром восточной бригады Ливанской дивизии (ЯКАЛ). В период Второй интифады (2000-2004) командовал десантной бригадой, руководил операцией по взятию под контроль лагеря беженцев Балата в Шхеме. В 2004 году возглавил дивизию Газы, в 2007 году – оперативный отдел генштаба, в 2010 году – управление военной разведки (АМАН), в 2014 году – Северный округ. В январе 2019-го назначен на должность начальника генштаба ЦАХАЛа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2019 г.
Айзенкот: "Израиль атаковал тысячи объектов в Сирии"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 13 января 2019 г.
Гади Айзенкот завершает каденцию начальника генштаба ЦАХАЛа. Фотогалерея
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2018 г.
Комиссия Голдберга не нашла препятствий для назначения Авива Кохави на пост начальника Генштаба
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2018 г.
Авигдор Либерман выступил в поддержку генерал-майора Яира Голана





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019