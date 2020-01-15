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NEWSru.co.il :: В Израиле15 января 2020 г., 22:46

СМИ: достигнуто соглашение о создании единого списка правых партий

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СМИ: достигнуто соглашение о создании единого списка правых партий

В 22:40 за двадцать минут до истечения последнего срока, отведенного для подачи предвыборных списков, стало известно, что партии "А-Ямин а-Хадаш", "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми" примут участие в выборах единым списком, без Итамара Бен-Гвира (партия "Оцма Иегудит").

Итамар Бен Гвир подал документы в Центризбирком для самостоятельного участия в выборах.

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