СМИ: достигнуто соглашение о создании единого списка правых партий
В 22:40 за двадцать минут до истечения последнего срока, отведенного для подачи предвыборных списков, стало известно, что партии "А-Ямин а-Хадаш", "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми" примут участие в выборах единым списком, без Итамара Бен-Гвира (партия "Оцма Иегудит").
Итамар Бен Гвир подал документы в Центризбирком для самостоятельного участия в выборах.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2020
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