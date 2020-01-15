Перед подачей предвыборных списков Нетаниягу требует от правых создать единый блок

15 января истекает срок подачи в Центризбирком предвыборных списков в Кнессет 23-го созыва. Главный вопрос, который к настоящему моменту остается открытым: как будут выглядеть списки на правом фланге.

Партии "А-Ямин а-Хадаш" и "Ихуд Леуми" баллотируются единым блоком, и второй блок образуют партии "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит". Раввин Рафи Перец отклонил предложение Нафтали Беннета и Бецалеля Смотрича отказаться от союза с Итамаром Бен Гвиром и присоединиться к их списку. В свою очередь, "Новые правые" не готовы даже обсуждать возможность совместного участия в выборах с партией "Оцма Иегудит". Сложившаяся ситуация создает реальную угрозу того, что Перец и Бен Гвир не пройдут электоральный барьер.

Пытаясь сделать список более привлекательным для избирателей, Рафи Перец объявил, что третьим номером в предвыборном списке будет известная журналистка и радиоведущая Сара Бек. Это решение тут же вызвало недовольство некоторых членов ЦК "Байт Иегуди", опасающихся, что эта кооптация оставит за бортом Кнессета депутата Моти Йогева. Несколько десятков человек провели демонстрацию возле дома раввина Переца, требуя отменить решение о введении Сары Бек в предвыборной список.

Одновременно продолжаются попытки прийти к договоренностям с иными партиями. "До 22:00 будут непрекращающиеся переговоры всех со всеми, и думаю, что появятся дополнительные союзы", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Байт Иегуди". По словам нашего собеседника, помимо прочего проверяется возможность блока с партией "Яхад" во главе с Эли Ишаем. В окружении Эли Ишая отказались комментировать эту информацию.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Нафтали Беннета, требуя от него согласиться на участие в выборах совместно с Итамаром Бен Гвиром. Как сообщалось накануне, Нетаниягу заявил, что если Беннет не согласиться – это может привести к его увольнению с поста министра обороны. Аналогичное предупреждение поступило в адрес министра транспорта Бецалеля Смотрича

Поздно вечером 14 января Нетаниягу беседовал по телефону с раввином Хаимом Друкманом и просил его содействия в создании единого списка правых партий. "И сторонники Рафи Переца, и сторонники Натфали Беннета понимают, что баллотироваться двумя списками – это электоральное самоубийство", – написал политический обозреватель Мати Тухфельд в статье, опубликованной в газете "Исраэль а-Йом".

В окружении Беннета заявляют, что Нетаниягу оказывает давление не на тех, на кого следует. "Пусть Нетаниягу пригласит к себе Рафи Переца и убедит его отказаться от союза с Бен Гвиром. Ему удастся убедить Переца", – цитирует Ynet слова приближенных Беннета. Как сообщает "Кан Бет", премьер-министр беседовал с Рафи Перецем, однако не только не убеждал его расстаться с Бен Гвирорм, а советовал хранить этот союз, даже если им придется баллотироваться в нынешнем составе.

Другие партии также завершают подготовку к подаче предвыборных списков. Как сообщалось ранее, партия "Наш дом Израиль" сохранила состав, баллотировавшийся в Кнессет 22-го созыва. На заседании ЦК партии, закрытом для СМИ, Авигдор Либерман заявил, что целью партии является получение контроля над МВД. Глава НДИ также заявил, что дополнительных выборов не будет.

В блоке "Авода-"Гешер"-МЕРЕЦ-Демлагерь" продолжают искать пути разрешения кризиса, связанного с отсутствием представительства арабского кандидата в списке.

На этом фоне депутат Кнессета Ицик Шмули обратился к Бени Ганцу с предложением забронировать тридцатое место в "Кахоль Лаван" для одного из кандидатов, находящегося в первой десятке объединенного левого списка. Это позволит, в свою очередь, продвинуть бывшего депутата от МЕРЕЦ Исауи Фрейджа на проходное место. В соответствии с предложением Шмули, речь идет о техническом бронировании до выборов. После выборов фракция "Кахоль Лаван" позволит депутату вернуться в его изначальную партию. "Мы много сделали для того, чтобы ни один голос не пропал. Пусть Бени Ганц будет любезен и сделает минимум для того, чтобы помочь нам", – заявляют в "Аводе".





