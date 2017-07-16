Габай призвал партнеров Нетаниягу развалить коалицию

Вечером в субботу, 15 июля, в Петах-Тикве возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась очередная демонстрация протеста. По различным оценкам в ней приняли участие от 900 до 2.000 человек.

В демонстрации принял участие и вновьизбранный глава партии "Авода" и блока "Сионисткий лагерь" Ави Габай. "Я пришел сюда, чтобы подержать израильтян, которые голосуют за самые разные партии, но их объединяет одно – неприятие коррупции: личной или общественной", - сказал Габай.

Он отметил, что в демонстрации принимают участие сторонники самых различных партий. "Есть неоспоримые факты: личные подарки на суммы сотни тысяч шекелей, глубокая вовлеченность двоюродного брата в покупку субмарин. Только этих фактов вполне достаточно для того, чтобы главы партий коалиции сказали премьер-министру Нетаниягу то, что сам Нетаниягу сказал в свое время Ольмерту: "Хватит!" Хватит коррупции! Пусть лидеры партий коалиции наберутся мужества, развалят это правительство, погрязшее в коррупции, и пойдут на выборы!",- добавил Габай.

Из пресс-службы "Ликуда" в ответ передали следующее: " Еще как есть разногласия по поводу лжи, которую сегодня вечером распространял Ави Габай на демонстрации "Нового фонда Израиля" в Петах-Тикве, цель которой оказать недопустимое давление на правоохранительные органы. Нет разногласий по поводу того факта, что сам Ави Габай был отправлен под домашний арест по делу "Безека" в 2005 году, и того, что он получил от "Безека" более 50 миллионов шекелей сразу после того, как завершил работу в министерстве финансов, где занимался в основном вопросами телекоммуникаций и "Безека"".