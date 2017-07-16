16 июля 2017 г.
последняя новость: 00:45
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:45 Король Иордании в телефонной беседе c Нетаниягу осудил теракт на Храмовой горе
00:03 Автомобиль столкнулся с трактором недалеко от Ариэля, пострадала 44-летняя женщина
23:40 Габай призвал партнеров Нетаниягу развалить коалицию
23:26 На концерте Guns N' Roses в Тель-Авиве одна из зрительниц получила травмы
23:09 В окрестностях Рамаллы обстреляна позиция ЦАХАЛа
22:35 Нетаниягу принял решение восстановить доступ на Храмовую гору
21:21 В Иерусалиме арабы атаковали полицейских, легко ранены два человека
20:52 Полиция задержала двух спасателей, работающих в бассейне "Бейт Ицив"
20:26 18-летний мотоциклист пострадал в результате ДТП
19:57 Подросток лишился пальца, плавая в бассейне
В Израиле

Габай призвал партнеров Нетаниягу развалить коалицию

время публикации: 15 июля 2017 г., 23:40 | последнее обновление: 15 июля 2017 г., 23:40 блог версия для печати фото
Габай призвал партнеров Нетаниягу развалить коалицию

Вечером в субботу, 15 июля, в Петах-Тикве возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась очередная демонстрация протеста. По различным оценкам в ней приняли участие от 900 до 2.000 человек.

В демонстрации принял участие и вновьизбранный глава партии "Авода" и блока "Сионисткий лагерь" Ави Габай. "Я пришел сюда, чтобы подержать израильтян, которые голосуют за самые разные партии, но их объединяет одно – неприятие коррупции: личной или общественной", - сказал Габай.

Он отметил, что в демонстрации принимают участие сторонники самых различных партий. "Есть неоспоримые факты: личные подарки на суммы сотни тысяч шекелей, глубокая вовлеченность двоюродного брата в покупку субмарин. Только этих фактов вполне достаточно для того, чтобы главы партий коалиции сказали премьер-министру Нетаниягу то, что сам Нетаниягу сказал в свое время Ольмерту: "Хватит!" Хватит коррупции! Пусть лидеры партий коалиции наберутся мужества, развалят это правительство, погрязшее в коррупции, и пойдут на выборы!",- добавил Габай.

Из пресс-службы "Ликуда" в ответ передали следующее: " Еще как есть разногласия по поводу лжи, которую сегодня вечером распространял Ави Габай на демонстрации "Нового фонда Израиля" в Петах-Тикве, цель которой оказать недопустимое давление на правоохранительные органы. Нет разногласий по поводу того факта, что сам Ави Габай был отправлен под домашний арест по делу "Безека" в 2005 году, и того, что он получил от "Безека" более 50 миллионов шекелей сразу после того, как завершил работу в министерстве финансов, где занимался в основном вопросами телекоммуникаций и "Безека"".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Коррупция или политическое преследование. СМИ об отчете государственного контролера
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июля 2017 г.
Возле дома юридического советника правительства состоялась очередная демонстрация
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2017 г.
Сотни людей приняли участие в митинге возле дома юридического советника правительства







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017