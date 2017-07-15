Нетаниягу принял решение восстановить доступ на Храмовую гору

Вечером в субботу, 15 июля, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распростанила сообщение о том, что, принято решение постепенно возобновить визиты паломников и туристов на Храмовую гору.

Согласно опубликованной информации, решение принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу после телефонных консультаций с представителями силовых структур. В совещании принимали участие министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Яаков Аргаман и глава иерусалимского округа полиции Йорам А-Леви.

В соответствии с принятым решением, у входа на Храмовую гору будут установлены металлоискатели. Видеокамеры, расположенные за пределами Храмовой горы, будут фиксировать все, происходящее на ее территории.

"В дальнейшем будут предприняты дополнительные шаги по обеспечению безопасности на Храмовой горе", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Напомним, что утром 14 июля трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.

Спустя сутки, комментируя теракт на Храмовой горе, Лига арабских государств опубликовала заявление с призывом "немедленно открыть мечеть "Аль-Акса" и прекратить попытки изменения статус-кво в Иерусалиме".

Согласно заявлению ЛАГ, действия Израиля могут иметь опасные последствия для региона, арабских стран и всего исламского мира. В ЛАГ также выразили поддержку "жителям Восточного Иерусалима и палестинцам, встающим на защиту "Аль-Аксы".