Храмовая гора закрыта для оперативно-следственных действий. "Вакф" возмущен

Иерусалимский Исламский совет ("Вакф") заявил, что израильские силы безопасности "второй день блокируют мечеть Аль-Акса" и "оккупируют улицы Старого города Иерусалима".

По словам представителей "Вакф", в настоящее время задержаны десятки сотрудников этой организации. Об этом сообщает палестинское агентство Maan, отмечая, что, лишившись доступа к мечети "Аль-Акса", мусульмане вынуждены молиться прямо на улице.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, сегодня, в субботу, 15 июля, Храмовая гора полностью закрыта, ведутся оперативно-следственные действия. Накануне у охраны мечети "Аль-Акса" были конфискованы мобильные телефоны.

Напомним, накануне трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.

Спустя сутки, комментируя теракт на Храмовой горе, Лига арабских государств опубликовала заявление с призывом "немедленно открыть мечеть "Аль-Акса" и прекратить попытки изменения статус-кво в Иерусалиме".

Согласно заявлению ЛАГ, действия Израиля могут иметь опасные последствия для региона, арабских стран и всего исламского мира. В ЛАГ также выразили поддержку "жителям Восточного Иерусалима и палестинцам, встающим на защиту "Аль-Аксы".





