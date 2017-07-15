Разрешено к публикации имя мальчика, утонувшего в бассейне "Бейт Ицив"

Разрешено к публикации имя мальчика, утонувшего сегодня, в субботу, 15 июля в бассейне "Бейт Ицив" в Беэр-Шеве. Это – Яаков бен Симон, 9 лет.

К моменту, когда на место прибыла бригада парамедиков "Маген Давид Адом", ребенок, вытащенный из воды, не дышал и находился в бессознательном состоянии.

Несмотря на все усилия реаниматологов, мальчик умер.

Полиция задержала двух спасателей, работающих в бассейне, где произошла трагедия. Оба мужчины, жители Беэр-Шевы, 38 и 59 лет, подозреваются в причинении смерти по халатности. В воскресенье полиция будет ходатайствовать перед судом о продлении срока их задержания.