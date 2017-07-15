Прогноз погоды на 15 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 июля, температура воздуха будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 25-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-44. В Беэр-Шеве – 22-38, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне – 24-31, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье – небольшое повышение температуры. В понедельник-вторник жара немного спадет.