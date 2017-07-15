15 июля 2017 г.
последняя новость: 07:58
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:37 Прогноз погоды на 15 июля: солнечно и жарко
22:56 В Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину
21:59 В Хурфейше простились с прапорщиком Камилем Шананом
21:17 В Джальджулии двое мужчин получили огнестрельные ранения
21:06 В ДТП возле Модиина пострадали 10 человек
20:41 Йорам Галеви: "У полиции есть подозреваемые в причастности к теракту на Храмовой горе"
19:58 Жители Джиср-аз-Зарка забросали камнями машину службы "Маген Давид Адом"
19:30 Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе
18:48 Арабы швырнули в сторону военнослужащих ЦАХАЛа два взрывных устройства
18:07 В Лоде обнаружено тело 30-летней женщины
В Израиле

Прогноз погоды на 15 июля: солнечно и жарко

время публикации: 06:37 | последнее обновление: 06:37 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 15 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 июля, температура воздуха будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 25-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-44. В Беэр-Шеве – 22-38, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 31-42, в Ашкелоне – 24-31, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье – небольшое повышение температуры. В понедельник-вторник жара немного спадет.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017