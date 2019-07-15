"Ликуд" и НДИ обменялись нападками в связи с назначением Роберта Илатова советником правящей партии

В воскресенье, 14 июля, служба новостей телеканала "Решет" опубликовала сообщение, согласно которому бывший глава фракции НДИ Роберт Илатов войдет в предвыборный штаб "Ликуда".

По сообщению корреспондента Акивы Новика, Илатов станет "специальным советником штаба по вопросам русскоязычных израильтян".

Из пресс-службы "Ликуда" в ответ на обращение NEWSru.co.il лаконично сообщили: "Мы не комментируем персональные назначения в рабочей группе предвыборного штаба".

Высокопоставленный источник в "Ликуде" заявил, что, насколько ему известно, сообщение о назначении Илатова соответствует действительности.

Сам Роберт Илатов никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о встрече, имевшей место между бывшим главой фракции НДИ, оставшимся за пределами предвыборного списка партии Авигдора Либермана, и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По информации, которая была опубликована после встречи и не опровергнута ни одной из сторон, Илатову предлагалось возглавить русскоязычный предвыборный штаб.

Несмотря на то, что "Ликуд" не опубликовал официального заявления о подписании контракта с Робертом Илатовым, в НДИ опубликовали следующее заявление: "Завтра в 15:00 Нетаниягу откроет на улице Бальфур ярмарку трудоустройства, куда приглашены все покинувшие НДИ. Тот факт, что у премьер-министра, министра обороны и министра здравоохранения есть время не только на предотвращение угроз, исходящих от "Хизбаллы" и ХАМАСа, но и на борьбу с угрозой, исходящей от НДИ, свидетельствует о панике в предвыборном штабе "Ликуда". Только месяц назад Нетаниягу назначил Ариэля Бульштейна специальным советником, а сейчас он назначает Илатова для усиления. Но даже если Нетаниягу назначит еще четырех советников по проблемам русскоязычной общины, люди не забудут все обещания, данные премьер-министром между 2011 и 2015 годами по вопросам жилья и пенсий. Данные и не выполненные. Мы являемся свидетелями еще одного шага в попытке премьер-министра создать здесь государство Галахи, на сей раз при помощи выходцев из бывшего СССР".

В ответ на это из "Ликуда" передали: "Либерман паникует из-за утраты поддержки русскоязычных израильтян, и это не удивительно после двадцати лет пустых обещаний с нулевым результатом. Сегодня всем понятно, что, проголосовав за Либермана, избиратели получат правительство Ганца-Лапида-Барака. Видимо теперь из-за этого Либерман теряет контроль внутри партии. Ведь всем ясно, что Ивета интересует только Ивет, а не благо общества и избирателей".





