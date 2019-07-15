18+
15 июля 2019 г.
последняя новость: 15:06
Школьная дискриминация: кого предпочитает финансировать израильский Минпрос
Москвичи вышли на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Туристам нравится Израиль, и число гостей растет
18 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Японии
"Приемный сын" Пугачевой поменял фамилию
"Рассказ служанки" глазами ученых
Кристина Асмус перестала есть
Собаки съели хозяина без остатка
ХАМАС готовит сюрпризы ЦАХАЛу
Левая идеология: культ, религия или наука?
Кого избиратель хочет видеть во главе правого блока
ЕС хочет отбить у Турции кипрские богатства
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06 Домашний арест полицейского, убившего Соломона Таку, не был продлен
12:56 Тали Плоскова может войти в предвыборный список "Ликуда"
12:01 На заводе ТААС в Рамат а-Шароне вспыхнул пожар
11:38 Полевой пожар на стыке 2-й и 5-й трасс на севере Тель-Авива
10:30 Хаос на правом фланге: переговоры об объединении зашли в тупик
09:22 "Кан 11": лидеры "Кахоль Лаван" взвешивают возможность забронировать место для русскоговорящего кандидата
08:40 В Хевроне задержана арабка с ножом
07:46 "Ликуд" и НДИ обменялись нападками в связи с назначением Роберта Илатова советником правящей партии
05:50 Прогноз погоды на 15 июля: среднесезонная температура, малооблачно
23:19 В ходе беспорядков в Рамле задержаны четыре человека
Загрузка...
В Израиле

"Ликуд" и НДИ обменялись нападками в связи с назначением Роберта Илатова советником правящей партии

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Роберт Илатов
Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман
Габи Ашкенази, Моше Яалон, Яир Лапид и Бени Ганц

В воскресенье, 14 июля, служба новостей телеканала "Решет" опубликовала сообщение, согласно которому бывший глава фракции НДИ Роберт Илатов войдет в предвыборный штаб "Ликуда".

По сообщению корреспондента Акивы Новика, Илатов станет "специальным советником штаба по вопросам русскоязычных израильтян".

Из пресс-службы "Ликуда" в ответ на обращение NEWSru.co.il лаконично сообщили: "Мы не комментируем персональные назначения в рабочей группе предвыборного штаба".

Высокопоставленный источник в "Ликуде" заявил, что, насколько ему известно, сообщение о назначении Илатова соответствует действительности.

Сам Роберт Илатов никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о встрече, имевшей место между бывшим главой фракции НДИ, оставшимся за пределами предвыборного списка партии Авигдора Либермана, и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По информации, которая была опубликована после встречи и не опровергнута ни одной из сторон, Илатову предлагалось возглавить русскоязычный предвыборный штаб.

Несмотря на то, что "Ликуд" не опубликовал официального заявления о подписании контракта с Робертом Илатовым, в НДИ опубликовали следующее заявление: "Завтра в 15:00 Нетаниягу откроет на улице Бальфур ярмарку трудоустройства, куда приглашены все покинувшие НДИ. Тот факт, что у премьер-министра, министра обороны и министра здравоохранения есть время не только на предотвращение угроз, исходящих от "Хизбаллы" и ХАМАСа, но и на борьбу с угрозой, исходящей от НДИ, свидетельствует о панике в предвыборном штабе "Ликуда". Только месяц назад Нетаниягу назначил Ариэля Бульштейна специальным советником, а сейчас он назначает Илатова для усиления. Но даже если Нетаниягу назначит еще четырех советников по проблемам русскоязычной общины, люди не забудут все обещания, данные премьер-министром между 2011 и 2015 годами по вопросам жилья и пенсий. Данные и не выполненные. Мы являемся свидетелями еще одного шага в попытке премьер-министра создать здесь государство Галахи, на сей раз при помощи выходцев из бывшего СССР".

В ответ на это из "Ликуда" передали: "Либерман паникует из-за утраты поддержки русскоязычных израильтян, и это не удивительно после двадцати лет пустых обещаний с нулевым результатом. Сегодня всем понятно, что, проголосовав за Либермана, избиратели получат правительство Ганца-Лапида-Барака. Видимо теперь из-за этого Либерман теряет контроль внутри партии. Ведь всем ясно, что Ивета интересует только Ивет, а не благо общества и избирателей".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2019 г.
"Ликуд" и НДИ в борьбе за "русских", поиски Барака, ожидание Шакед. Итоги политической недели
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2019 г.
Wallla News: "Ликуд" ведет переговоры с Робертом Илатовым





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 15 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019