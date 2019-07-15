В Иерусалиме прошла акция протеста после решения по "делу полицейского"

В понедельник, 15 июля, в Иерусалиме между зданиями Кнессета и Верховного суда состоялась акция протеста, в которой приняли участие около 100 человек, в основном представителей эфиопской общины.

Демонстранты выкрикивали "Израиль – полицейское государство". Семь участников акции были задержаны.

В акции участвовали родители 19-летнего Соломона Таки, погибшего от выстрела сотрудника полиции две недели назад.

Сегодня истек срок домашнего ареста полицейского, выстрелом из пистолета которого был убит Соломон Така. Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) попросил суд не продлевать срок домашнего ареста офицера полиции, действия которого привели к гибели Таки. Представители МАХАШ заявили, что следствие завершено и дело передано в прокуратуру.

В ходе заседания адвокат полицейского отметил, что МАХАШ намерен вменить его подзащитному не непредумышленное убийство (до 20 лет тюрьмы), а новую категорию преступления – причинение смерти из-за легкомысленных действий (до 12 лет тюрьмы).

Судья Мария Фикус-Богданова отклонила просьбу МАХАШ запретить полицейскому приближаться к полицейским участкам, однако запретила ему заходить в отделение полиции Звулун в течение 45 дней.

На текущий момент дисциплинарный отдел полиции должен рассмотреть вопрос об отстранении полицейского от службы.

Где после принятого решения будет проживать семья полицейского, подозреваемого в причастности к гибели юноши, неизвестно. Ранее эта семья была вынуждена находиться в убежище, так как существовала угроза их безопасности.

Гибель жителя Кирьят-Хаима Соломона Таки, выросшего в семье выходцев из Эфиопии, в начале июля привела к массовым протестам эфиопской общины. Полиция опасается, что масштабные протесты возобновятся.

Соломон Така погиб 30 июня. СМИ сообщали, что полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтую ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля срекошетила от камня и попала в Таку. Эта версия, как сообщалось ранее, была подтверждена баллистической экспертизой. Однако родственники Соломона отказываются верить, что полицейский стрелял в землю.

В рамках расследования МАХАШ ознакомился с личным делом Соломона Таки. Было установлено, что против него в прошлом, когда он был еще подростком, было открыто одно уголовное дело. Тем самым МАХАШ опроверг широко разошедшиеся в социальных сетях слухи о том, что против Соломона Таки было открыто 14 уголовных дел. Близкие погибшего заявляют, что Соломон хотел служить в боевых частях в ЦАХАЛе, но его не призвали из-за проблем с уголовным делом.

На текущий момент полицейский продолжает вместе с семьей жить на тайной квартире под защитой в связи с наличием серьезной угрозы его жизни.