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15 июля 2019 г.
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В Израиле

Домашний арест полицейского, убившего Соломона Таку, не был продлен

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
Домашний арест полицейского, убившего Соломона Таку, не был продлен
Церемония памяти Соломона Таки. Кирьят-Хаим, 10 июля 2019 года
Домашний арест полицейского, убившего Соломона Таку, не был продлен

В понедельник, 15 июля, истек срок домашнего ареста полицейского, выстрелом из пистолета которого был убит 19-летний Соломон Така.

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) попросил суд не продлевать срок домашнего ареста офицера полиции, действия которого привели к гибели Таки. Представители МАХАШ заявили, что следствие завершено и дело передано в прокуратуру.

В ходе заседания адвокат полицейского отметил, что МАХАШ намерен вменить его подзащитному не непредумышленное убийство (до 20 лет тюрьмы), а новую категорию преступления – причинение смерти из-за легкомысленных действий (до 12 лет тюрьмы).

Судья Мария Фикус-Богданова отклонила просьбу МАХАШ запретить полицейскому приближаться к полицейским участкам, однако запретила ему заходить в отделение полиции Звулун в течение 45 дней.

На текущий момент дисциплинарный отдел полиции должен рассмотреть вопрос об отстранении полицейского от службы.

Где после принятого решения будет проживать семья полицейского, подозреваемого в причастности к гибели юноши, неизвестно. Ранее эта семья была вынуждена находиться в убежище, так как существовала угроза их безопасности.

В то время, когда стало известно о решении МАХАШ, родители находились в Кнессете, где обсуждались проблемы эфиопских евреев в Израиле.

Гибель жителя Кирьят-Хаима Соломона Таки, выросшего в семье выходцев из Эфиопии, в начале июля привела к массовым протестам эфиопской общины. Полиция опасается, что протесты возобновятся.

Соломон Така погиб 30 июня. СМИ сообщали, что полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтую ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля срекошетила от камня и попала в Таку. Эта версия, как сообщалось ранее, была подтверждена баллистической экспертизой. Однако родственники Соломона отказываются верить, что полицейский стрелял в землю.

В рамках расследования МАХАШ ознакомился с личным делом Соломона Таки. Было установлено, что против него в прошлом, когда он был еще подростком, было открыто одно уголовное дело. Тем самым МАХАШ опроверг широко разошедшиеся в социальных сетях слухи о том, что против Соломона Таки было открыто 14 уголовных дел. Близкие погибшего заявляют, что Соломон хотел служить в боевых частях в ЦАХАЛе, но его не призвали из-за проблем с уголовным делом.

На текущий момент полицейский продолжает вместе с семьей жить на тайной квартире под защитой в связи с наличием серьезной угрозы его жизни.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2019 г.
СМИ: полицейский, выстрелом которого убит Соломон Така, будет освобожден из-под ареста
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СМИ: криминалисты обнаружили ДНК Соломона Таки на одном из камней на месте его гибели
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2019 г.
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