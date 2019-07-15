ЦАХАЛ показал журналистам туннель "Хизбаллы". ФОТО

В этом месяце пресс-служба Армии обороны Израиля предоставила журналистам возможность побывать в одном из туннелей боевиков "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Для агентства Flash90 фотоотчет подготовил Срайя Диамант.

Речь идет о разветвленном и хорошо оборудованном туннеле, взятом под контроль израильскими военными, но не уничтоженном полностью. Туннель был электрифицирован "инженерами" ливанской "Партии Аллаха", по нему был проложен телефонный кабель. Для боевиков обеспечили вентиляцию, а для удобства передвижения вырубили ступени.

Этот туннель предназначался для проведения диверсионных операций на израильской территории. Он был "нейтрализован" минувшей зимой, в ходе операции "Северный щит".

ОПЕРАЦИЯ "СЕВЕРНЫЙ ЩИТ" (зима 2018-2019)

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

26 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько дней назад на границе с Ливаном был обнаружен еще один туннель террора, который вел из деревни Айита аш-Шааб на израильскую территорию. Участок туннеля был уничтожен контролируемым взрывом.

27 декабря ЦАХАЛ объявил о разрушении туннелей, которые вели в сторону Метулы от южноливанской деревни Кафр Кила. В эти туннели был закачан жидкий бетон.

12 января военные обнаружили еще один туннель, который вел из Рамии и пересекал границу Израиля. Этот туннель также был разрушен.

В середине января операция "Северный щит" была завершена. По оценке ЦАХАЛа, выявлены и нейтрализованы все туннели "Хизбаллы", нарушавшие границу Израиля. Мониторинг за действиями противника в приграничной полосе продолжается.