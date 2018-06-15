В Газе готовят праздничную огненную атаку против Израиля

В пятницу, 15 июня, мусульманский мир празднует Ид аль-Фитр – окончание поста месяца Рамадан. На этот день ХАМАС в Газе запланировал массированную "огненную" атаку на Израиль. Накануне группой боевиков было объявлено, что в сторону израильской территории из сектора Газы в эту пятницу будет выпущено около пяти тысяч "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчаткой.

В заявлении этой группы было сказано, что их действия уже привели к пожарам на десятках тысяч дунамов израильской территории и военных объектах. При этом утверждалось, что "огненные шары" могут проникать на территорию Израилю на глубину более 40 км.

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Вечером 13 июня и днем 14 июня военно-воздушные силы Армии обороны Израиля трижды атаковали на территории Газы группы участников "марша возвращения", запускавших "огненных змеев", готовивших емкости с зажигательной смесью и баллоны со взрывными устройствами. О пострадавших в результате этих атак не сообщалось. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивала, что военные рассматривают запуск подобных горящих и взрывоопасных конструкций как серьезную угрозу и будут реагировать соответственно.

Несмотря на призывы палестинской администрации в Рамалле к мирному Ид аль-Фитру, ХАМАС и другие радикальные группировки планируют 15 июня вновь провести массовый "марш возвращения" на границе сектора Газы. Велика вероятность провокаций со стороны экстремистов в Иудее и Самарии, а также в Иерусалиме. Усилены меры безопасности.

Напомним, что во время акций "марша возвращения", начавшихся в Газе в конце марта, в общей сложности были убиты более 120 жителей сектора, участвовавших в провокационных действиях около границы. Министерство здравоохранения Газы также заявляло о примерно 15 тысячах пострадавших. Большинство убитых были активистами ХАМАСа и других террористических группировок (что было признано руководством ХАМАСа).