Нетаниягу принял участие в праздновании Дня России в Иерусалиме. ВИДЕО

Вечером 14 июня на Сергиевском подворье в Иерусалиме состоялся торжественный прием, устраиваемый посольством РФ по случаю Дня России. Впервые подобный прием проходил не в Тель-Авиве, а в столице Израиля. Мероприятие посетили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара. Их принимал новый посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Канцелярия главы правительства опубликовала текст выступления Нетаниягу на этом мероприятии: "Мы рады оказаться здесь по двум причинам: во-первых, потому что это праздник для России, и он отмечается в Иерусалиме. И я надеюсь, что будет еще много таких "русских" дней в Иерусалиме. Во-вторых, как вы знаете, сегодня стартовал чемпионат мира (по футболу), и я, как министр иностранных дел в том числе, хочу выразить надежду на то, что все победят".

Нетаниягу заявил также, что очень уважает Россию "за ее вклад в общечеловеческую культуру и мужество ее граждан". "Я много раз читал Толстого и Достоевского, как в детстве, так и во взрослые годы, слушал Рахманинова. Мы все знаем Стравинского. Вклад русской культуры в мировую культуру огромен", – сказал премьер-министр Израиля на церемонии в честь Дня России.

"Мы никогда не забываем о жертвах русского народа и Красной Армии ради победы над нацистским монстром... Мы также знаем, что около 400 тысяч евреев, возможно и больше, сражались в рядах Красной Армии", – добавил Нетаниягу, отметив, что среди них, видимо, был и отец министра алии и интеграции Софы Ландвер (ее отец Григорий Кухин был кадровым военным).

Нетаниягу напомнил, что с недавних пор День Победы 9 мая отмечается как национальный праздник и в Израиле. Он отметил, что в этот день в нынешнем году был на Красной площади в Москве, обратив особое внимание на то, что около стен Кремля в этот день звучал гимн Израиля "А-Тиква".

Глава правительства сказал, что Израиль и Россию объединяет не только общая история, но и общие интересы – в том числе в вопросах борьбы с террором. В своем выступлении он коснулся и других аспектов двустороннего сотрудничества, а также поблагодарил Путина за вклад в борьбу с антисемитизмом.

В связи с празднованием Дня России посольство РФ ранее давало следующий комментарий: "Сергиевское подворье, возвращенное России в 2008 году, занимает уникальное место в истории российского присутствия на Святой Земле. Решение о проведении на нем государственного приема принято не случайно: подворье олицетворяет нашу культуру, традиции, является настоящим "русским" наделом в Израиле и на Ближнем Востоке, в целом. Отметим, что участок расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого в качестве столицы Израиля Россия заявила в апреле 2017 года. Имеем ввиду, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов арабо-израильского конфликта, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Россия готова продолжать оказывать содействие сторонам в достижении соответствующих договоренностей".

Около месяца назад кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на неуказанные источники писала, что, в ходе состоявшегося 9 мая этого года визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Москву был поднят вопрос о переносе посольства Российской Федерации в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Согласно публикации, президент РФ Владимир Путин обещал рассмотреть этот вопрос в "позитивном" ключе, и сказал, что Россия может сделать этот шаг в следующем году. Эта информация не получила подтверждения российской и израильской сторон.

Напомним, что в апреле 2017 года МИД России неожиданно опубликовал следующее заявление: "Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы государства Израиль". Однако впоследствии ни МИД РФ, ни посольство России в Израиле не разъяснили, является ли это заявление фактическим признанием "Западного Иерусалима" столицей Израиля.

В декабре прошлого года источник в МИД РФ заявил государственному российскому агентству РИА Новости, что Москва обеспокоена решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом тот же источник заявил: "Мы обеспокоены решением США. Мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим – столицей Палестины. На наш взгляд, это объективная, сбалансированная позиция. В конечном итоге палестино-израильские переговоры должны привести к решению проблемы на базе принципов "двух государств" – Палестины и Израиля, живущих в мире, добрососедстве".





