Либерман: "Мы заставим "Ликуд" и "Кахоль Лаван" создать правительство национального единства"

Вечером в субботу, 15 июня, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил в интервью 13-му каналу ИТВ ("Решет"), что после выборов будет добиваться создания правительства без участия ультраортодксальных партий.

"Все говорят о том, что главным вопросом этих выборов является, кто станет премьер-министром. Я считаю, что главным вопросом является, какое правительство будет создано. Я был поражен, увидев на этой неделе безумную гонку, которую устроили Нетаниягу и Ганц, пытаясь получить поддержку ультраортодоксов. После выборов мы заставим "Ликуд" и "Кахоль Лаван" создать национальное либеральное правительство чрезвычайного положения. Мы сделаем все возможное для того, чтобы заблокировать ультраортодоксов", – заявил Либерман.

Он добавил: "В "Ликуде" мечтают о создании ультраортодоксального правительства с Лицманом, Дери, Гафни, Смотричем и Бен Гвиром. Мы обещали рекомендовать Нетаниягу на пост премьер-министра, но наше обещание принципиального характера. Мы не обещали всю жизнь рекомендовать лично Нетаниягу".

Либерман также прокомментировал назначение адвоката Ариэля Бульштейна на должность советника премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР: "Это насмешка над интеллектуальным уровнем людей и оскорбление достоинства новых репатриантов. Нетаниягу десять лет на своей должности, и до сих пор не считал необходимым назначение советника. Сейчас, за три месяца до выборов, он назначает".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу НДИ с просьбой о комментарии по поводу данного интервью. Нам было заявлено: "В интервью все сказано исчерпывающе. Дополнительных комментариев не будет".

Из пресс-службы "Ликуда", в свою очередь, передали следующее: "Все помнят пустые заявления Ивета (Авигдора Либермана) – уничтожить Ханийю за 48 часов, разбомбить Асуанскую плотину, "нет гражданства без лояльности" и многие другие. Ивет – это тысяча лозунгов и ноль действий. Ивет отказался от повышения пенсий. После того, как правительство утвердило план работы, касающийся повышения пенсий и расширения программы социального жилья, он безответственным образом развалил правое правительство. Глава правительства определил бюджет на повышение пенсий и проведет это решение в следующем правительстве".

Вскоре из пресс-службы правящей партии прислали дополнительное сообщение."Тайное стало явным. Либерман открыто говорит, что готов на союз с Лапидом и Ганцем. Он готов навязать создание левого правительства. Те, кто хотят сохранения власти правого лагеря, должны голосовать за "Ликуд" во главе с Нетаниягу", - говорится в нем.

Из блока "Кахоль Лаван" передали: "Если бы Либерман пришел к озвученному сегодня выводу до того, как он и его партия проголосовали за роспуск Кнессета, то народ Израиля был бы избавлен от необходимости участвовать в никому не нужных выборах. Но как говорят на северном полюсе, лучше поздно, чем никогда. Сейчас необходимо создать правительство национального единства во главе с "Кахоль Лаван", которое будет работать на благо всех граждан Израиля".

Отметим, что в интервью, которое Авигдор Либерман дал NEWSru.co.il 29 апреля, отвечая на вопрос о перспективе создания правительства национального единства, он сказал: "Я не вижу такой возможности. Это будет взаимная нейтрализация, и, как пел Высоцкий, общеукрепляющий бег на месте. Невозможно будет сдвинуться ни в одну сторону. Нужна правая коалиция".





