Разрешено к публикации: Ашер Фаредж подозревается в убийстве медсестры в Холоне

Мировой суд в Тель-Авиве разрешил к публикации имя подозреваемого в убийстве 56-летней Товы Караро, медсестры в поликлинике больничной кассы "Клалит" в Холоне. Подозреваемый: 78-летний Ашер Фаредж.

Утром 15 марта суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на 8 дней. Полиция просила оставить задержанного под арестом на 12 дней, однако суд лишь частично удовлетворил просьбу следственных органов.

Перед началом заседания суда подозреваемый отказался сообщить что-либо о мотивах своего поступка. "Мне нечего сказать", – сказал он.

Полиция инкриминирует задержанному убийство и совершение поджога с целью нанесения травм людям. Суд постановил, что за время пребывания под арестом Ашер Фаредж пройдет психиатрическое освидетельствование, по результатам которого будет решено, способен ли подозреваемый предстать перед судом. Адвокат Фареджа заявляет, что в прошлом семья подозреваемого неоднократно обращалась с просьбой об оказании ему медицинской помощи в связи с психическим расстройством.

На допросе Фаредж рассказал, что приходил в поликлинику за несколько часов до совершения преступления и был крайне недоволен отношением со стороны персонала. Он вернулся в поликлинику, имея при себе бутылку с воспламеняющейся смесью. По словам подозреваемого, часть жидкости он вылил на пол в помещении, где находилась Това Караро, а часть на нее. После того, как вспыхнул огонь, Фаредж скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицейскими.

Утром 15 марта прошли несколько забастовок в знак протеста против насилия в отношении работников государственных учреждений. С 08:00 до 10:00 бастовали все медицинские учреждения страны, а также не проводились занятия в средних и старших классах израильских школ. К забастовочным санкциям присоединилось и Объединение социальных работников Израиля. С 10:00 до 12:00 все социальные службы страны проводят забастовку: нет приема посетителей, и служащие не отвечают на телефонные звонки. Водители автобусов компании "Дан" в Бат-Яме также объявили о забастовке протеста. Поводом к ней стали случаи насилия в отношении водителей, имевшие место в последние месяцы. Автобусы не циркулировали по городу в течение часа – с 9:30 до 10:30.





