Забастовки в Израиле: медики, учителя и соцработники протестуют против насилия

Утром в среду, 15 марта, в Израиле проводится несколько забастовок в знак протеста против насилия в отношении работников государственных учреждений.

Поводом к забастовкам стало убийство 56-летней Товы Караро, работавшей медсестрой в поликлинике больничной кассы "Клалит" в Холоне.

По решению Всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрут", в 8:00 будет прервана работа всех медицинских учреждений Израиля. Забастовка продлится два часа, и в это время больницы будут работать в шаббатнем режиме: продолжат функционировать отделения приемного покоя и реанимации, будут выполняться срочные операции, больные получат лечение, необходимое для жизнеобеспечения. Все остальные процедуры будут отложены. В ходе забастовки в больницах пройдут собрания медперсонала

Глава профсоюза медицинских работников Леонид Эйдельман заявил: "Это чудовищное убийство стало завершающим звеном в цепи нападений на медработников. Мы ежедневно сталкиваемся с проявлениями словесного и физического насилия".

Двухчасовая забастовка ожидается и в израильских школах. Занятия в средних и старших классах начнутся в 10:00. Забастовка объявлена Объединением учителей Израиля, и по словам его представителей, поводом к ней также стали участившиеся случаи насилия в отношении педагогов.

К забастовочным санкциям присоединилось и Объединение социальных работников Израиля. С 10:00 до 12:00 все социальные службы страны прервут работу: не будет приема посетителей, и служащие не будут отвечать на телефонные звонки.

Водители автобусов компании "Дан" в Бат-Яме также объявили о забастовке протеста. Поводом к ней стали случаи насилия в отношении водителей, имевшие место в последние месяцы. Автобусы не будут циркулировать по городу в течение часа – с 9:30 до 10:30 – и в это время пройдет митинг водителей компании "Дан".





