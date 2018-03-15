Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции

Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.

На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.

В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.





