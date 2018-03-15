18+
15 марта 2018 г.
последняя новость: 07:40
Нееврейские имена на карте Израиля
Взгромоздить осла на минарет
Большой ближневосточный блеф
Христиане дают деньги евреям
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:32 После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа
07:14 Известный адвокат задержан в тюрьме после того, как проглотил подозрительный предмет
06:51 Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции
05:15 Прогноз погоды на 15 марта: понижение температуры, облачно, возможен слабый дождь
01:04 На трассе номер 4 автомобиль сбил 66-летнего пешехода
00:23 Драка в Хайфе, 34-летнего мужчину ударили ножом
23:07 Кнессет утвердил государственный бюджет на 2019 год
21:25 Киберподразделение прокуратуры "очистит" блоги израильтян от жалоб на полицейских
19:54 Полиция расследует обстоятельства смерти жительницы Пардес-Ханы
19:45 Последние нелегалы покинули "Холот". Лагерь закрылся
В Израиле

Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
F-35I ("Адир")
Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции
F-35I ("Адир")

Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.

На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.

В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 января 2018 г.
Трамп сообщил, что Норвегия приобрела 52 истребителя F-35
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2017 г.
Израиль получил еще два самолета F-35I ("Адир")
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 сентября 2017 г.
На авиабазе Неватим приземлились два новых истребителя F-35 "Адир". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 сентября 2017 г.
Экс-глава аналитического отдела АМАН: испытания F-35 в Сирии были бы полезны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
Завершены переговоры о приобретении ЦАХАЛом семнадцати самолетов F-35
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июня 2017 г.
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 15 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018