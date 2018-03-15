После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа

Утром в четверг, 15 марта, в северной части границы сектора Газы палестинскими боевиками были приведены в действие несколько взрывных устройств. Никто не пострадал.

После этого инцидента танк ЦАХАЛа обстрелял наблюдательный пункт боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), сообщает армейская пресс-служба.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, поскольку именно эта организация контролирует Газу с июня 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что ЦАХАЛ выпустил пять снарядов по контрольно-пропускному пункту ХАМАСа в восточной части сектора.

Агентство Maan пишет: ЦАХАЛ обстрелял позиции ХАМАСа к востоку от Джебалии (северо-восток сектора Газы).

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, уточняет: израильские военные обстреляли объект в районе Аш-Шуджайя, на северо-востоке сектора, расположенные неподалеку от электростанции. Еще один снаряд, сообщает ПИЦ, был выпущен по позициям боевиков к востоку от Бейт-Хануна, на севере сектора. Кроме того, не менее девяти снарядов разорвались рядом с "кладбищем шахидов" к востоку от города Газа (ХАМАС заявляет, что цель была "неизвестной"). В сообщении также отмечается, что из-за интенсивного обстрела машины скорой помощи "Красного полумесяца" не могли добраться до мест, где разорвались снаряды. Однако о пострадавших пока не сообщается.

Израильский сайт Walla со ссылкой на неопределенные палестинские СМИ сообщает о двух убитых на севере Газы. Однако палестинские источники эти сведения не подтверждают, сведений о пострадавших от минздрава Газы не поступало. ХАМАС только в 10 утра заявил, что машины скорой помощи смогли проехать в район к востоку от Джебалии, подвергшийся танковому обстрелу. В 10:25 в твиттере ПИЦ было объявлено, что в районах, подвергшихся обстрелам, не обнаружены погибшие или раненые.





