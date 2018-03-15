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В Израиле

После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа

время публикации: 07:32 | последнее обновление: 10:29 блог версия для печати фото
После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа
После попытки диверсии на границе Газы ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа
Член ХАМАС на смотровой вышке на границе Газы

Утром в четверг, 15 марта, в северной части границы сектора Газы палестинскими боевиками были приведены в действие несколько взрывных устройств. Никто не пострадал.

После этого инцидента танк ЦАХАЛа обстрелял наблюдательный пункт боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), сообщает армейская пресс-служба.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, поскольку именно эта организация контролирует Газу с июня 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что ЦАХАЛ выпустил пять снарядов по контрольно-пропускному пункту ХАМАСа в восточной части сектора.

Агентство Maan пишет: ЦАХАЛ обстрелял позиции ХАМАСа к востоку от Джебалии (северо-восток сектора Газы).

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, уточняет: израильские военные обстреляли объект в районе Аш-Шуджайя, на северо-востоке сектора, расположенные неподалеку от электростанции. Еще один снаряд, сообщает ПИЦ, был выпущен по позициям боевиков к востоку от Бейт-Хануна, на севере сектора. Кроме того, не менее девяти снарядов разорвались рядом с "кладбищем шахидов" к востоку от города Газа (ХАМАС заявляет, что цель была "неизвестной"). В сообщении также отмечается, что из-за интенсивного обстрела машины скорой помощи "Красного полумесяца" не могли добраться до мест, где разорвались снаряды. Однако о пострадавших пока не сообщается.

Израильский сайт Walla со ссылкой на неопределенные палестинские СМИ сообщает о двух убитых на севере Газы. Однако палестинские источники эти сведения не подтверждают, сведений о пострадавших от минздрава Газы не поступало. ХАМАС только в 10 утра заявил, что машины скорой помощи смогли проехать в район к востоку от Джебалии, подвергшийся танковому обстрелу. В 10:25 в твиттере ПИЦ было объявлено, что в районах, подвергшихся обстрелам, не обнаружены погибшие или раненые.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 марта 2018 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 марта







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