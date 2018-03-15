МИД Израиля отреагировал на попытку отправления Скрипаля, но не стал осуждать Россию

Cпустя 10 дней после того, как в британском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, МИД Израиля опубликовал официальную реакцию на это происшествие.

В заявлении МИДа говорится: "Израиль решительно осуждает произошедшее в Великобритании. Мы надеемся, что международное сообщество найдет способы не допустить повторения этого в будущем".

По информации 10-го канала ИТВ, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон обратились к главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой осудить отравление Сергея Скрипаля и высказать однозначное осуждение в адрес России.

По информации 10-го канала, в среду, 14 марта, посол Великобритании в Израиле Дэвид Куоррей встречался с советником по национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Меиром Бен-Шабатом и передал ему послание от Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

Вместе с просьбой Израилю были переданы результаты расследования покушения на Скрипаля, которые, по мнению Лондона, свидетельствуют о том, что Россия использовала нервно-паралитический газ. В правительстве Великобритании убеждены, что Россия нарушила существующие правила игры и цинично нарушила международное законодательство. "Мы видим в Израиле союзника и ждем от него поддержки и осуждения России", - цитирует 10-й канал Дэвида Куоррея.

Отметим, что в заявлении МИДа не содержится указаний на то, что к отравлению двойного агента Скрипаля может быть причастна Россия.

Заявление МИДа Израиля было опубликовано после того, как Великобритания, Франция, Германия и США опубликовали совместное заявление, возлагающее на Россию ответственность за покушение на Сергея Скрипаля. В заявлении говорится, что отравление бывшего разведчика стало первым после Второй мировой войны применением нервно-паралитического газа на территории Европы.

Страны потребовали от России предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подробный отчет о производстве и применении вещества "Новичок", которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

5 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери (Уилтшир, южная Англия).

Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в главном разведывательном управлении Генштаба России. В 2004 году он был арестован, а через два года приговорен к 13 годам строго режима за передачу британской разведке информации о российских агентах, работающих под прикрытием в Европе. Россия утверждает, что Скрипаль работал на иностранную разведку с 90-х годов и за информацию ему было заплачено 100 тысяч долларов. В 2010 году он и еще трое осужденных в России были помилованы в рамках операции по обмену между российскими, британскими и американскими спецслужбами. В Россию вернулись десять агентов, раскрытых в США, в том числе Анна Чапман.

В среду, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломатов.





