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"Сотовая" война против террора на Синае: израильтяне ждут решения проблемы

время публикации: 16:05 | последнее обновление: 16:29 блог версия для печати фото
"Сотовая" война против террора на Синае: израильтяне ждут решения проблемы
"Сотовая" война против террора на Синае: израильтяне ждут решения проблемы
"Сотовая" война против террора на Синае: израильтяне ждут решения проблемы

Вскоре после того, как армия Египта начала широкомасштабную операцию на Синайском полуострове против боевиков группировки "Вилайят Синай", ассоциированной с "Исламским государством", возникли проблемы с мобильной связью в южных районах Израиля и в секторе Газы.

О первых проблемах сообщалось через две недели после начала операции. В общей сложности, затруднения с мобильной связью возникли примерно у 300 тысяч жителей юга Израиля.

На этой неделе газета "Глобс" опубликовала подробный материал по поводу данной проблемы, из которого следовало, что власти Египта "глушат" израильских сотовых операторов на своей территории, при этом подавляется мобильная связь и на юге Израиля.

Фактически подобные действия являются нарушением суверенитета Израиля. Но израильское руководство публично не критикует Каир, так как речь идет об антитеррористической операции: боевики "Вилайят Синай", вероятно, используют SIM-карты израильских сотовых операторов, чтобы их не могли прослушивать египтяне. Мобильные телефоны с израильскими "симками" боевики могут использовать и для приведения в действие взрывных устройств на Синае.

Проблема усугубляется тем, что сбои в работе мобильных операторов наблюдаются в районах, прилегающих к сектору Газы, где отсутствие связи может иметь серьезные негативные последствия в случае реальных угроз в сфере безопасности.

"Глобс" пишет, что в воскресенье, 18 марта, министр связи Израиля Аюб Кара планирует встретиться с представителями местных советов южных районов страны, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В окружении министра выражают осторожный оптимизм и отмечают, что в последние дни сбоев в работе мобильных операторов на юге стало меньше.

Сообщается, что глава правительства Израиля и министерство обороны обсуждали с египетской стороной данную проблему. Однако официальный Иерусалим воздерживается от комментариев по этому поводу.



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