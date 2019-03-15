18+
15 марта 2019 г.
последняя новость: 10:30
Ракеты по Израилю отвлекают внимание от протеста в Газе
Что будет с поселенцами?
Следите за «великолепной семеркой»
Рынок жилья: цены и арендная плата растут
Кобзон оказался в центре секс-скандала
Сергей Юрский: антисемитизм - проблема мистическая
Четыре принципа китайской диеты
Женщина родила двух детей и лишилась всех волос
Могут ли эмигранты решать судьбу Израиля
Названы крупнейшие страны-экспортеры оружия
Еврейские женщины. Свободный труд vs кухонное рабство
В отличие от Путина, западные лидеры - избалованные детки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:30 Авария в Азуре: пешеход в критическом состоянии
10:17 Оценка ЦАХАЛа: боевики ХАМАСа обстреляли Тель-Авив "по ошибке", вторая ракета "исчезла"
08:45 Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" и "Кахоль Лаван" сравнялись
08:11 Большинство русскоязычных израильтян не видят Ганца премьер-министром. Итоги опроса
07:25 Учеба в Шаар а-Негев и Хоф-Ашкелон пройдет в обычном режиме
07:24 Снова сирены в Сдероте: перехвачены три ракеты из четырех
06:59 Опрос "Исраэль а-Йом": правый блок набирает 66 мандатов, НДИ проходит электоральный барьер
06:20 В Иерусалиме проходит марафон, многие улицы закрыты для движения транспорта
06:12 "Железный купол" перехватил ракеты, летевшие в Сдерот и Шаар а-Негев
05:49 Прогноз погоды на 15 марта: небольшое повышение температуры, местами дожди
Загрузка...
В Израиле

Большинство русскоязычных израильтян не видят Ганца премьер-министром. Итоги опроса

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Бени Ганц
Моше Яалон, Бени Ганц, Яир Лапид и Габи Ашкенази
Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение русскоязычных избирателей к Бени Ганцу". В опросе, который проводился в течение одних суток 14-15 марта, принял участие 5.961 респондент (5.139 из них ответили на все 16 вопросов). Опрос был предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на предстоящих выборах в Кнессет, почти 99% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Читателям было предложено оценить деятельность Бени Ганца на посту начальника генерального штаба ЦАХАЛа в 2011-2015 годах (по пятибалльной шкале). Средняя полученная оценка: 2,92 балла ("удовлетворительно").

Первые шаги и выступления Бени Ганца в роли политического лидера, претендующего на пост премьер-министра, получили среднюю оценку 2,31 балла ("неудовлетворительно").

Подавляющее большинство, 76%, считают, что Бени Ганц не обладает достаточным опытом для руководства политической партией. 16% придерживаются противоположного мнения.

79% уверены, что у него нет достаточного опыта для руководства государством Израиль. 15% придерживаются противоположного мнения.

Примерно две трети опрошенных в принципе негативно относятся к идее ротации на посту премьер-министра. 11% выбрали ответ: "Я считаю это допустимым, но против ротации Ганца и Лапида". 20% заявили: "Я считаю это допустимым, в том числе в случае Ганца и Лапида".

Читателям был задан вопрос: "К какому политическому лагерю относится блок "Кахоль Лаван"?" Ответы распределились так: 34% – "левые", 30% – "левоцентристы", 16% – "центристы", 6% – "правоцентристы", 4% – "крайне левые", 1% – "правые", 0% – "крайне правые". 9% затруднились с оценкой.

Был задан вопрос: "Повлияло ли объединение Ганца и Лапида на ваше решение о том, за кого вы будете голосовать на выборах?" Подавляющее большинство, 72%, выбрали ответ: "Я не собирался/не собиралась голосовать за "Еш Атид" или "Хосэн ле-Исраэль", и не буду голосовать за "Кахоль Лаван"". 11% заявили: "Я собирался/собиралась голосовать за "Еш Атид", и проголосую за "Кахоль Лаван"". 5% сказали: "Я собирался/собиралась голосовать за "Еш Атид", но не проголосую за "Кахоль Лаван"". 3%: "Я собирался/собиралась голосовать за "Хосэн ле-Исраэль", и проголосую за "Кахоль Лаван"". 2%: "Я не собирался/не собиралась голосовать за "Еш Атид" или "Хосэн ле-Исраэль", но теперь проголосую за "Кахоль Лаван"". Вариант ответа "Я собирался/собиралась голосовать за "Хосэн ле-Исраэль", но не проголосую за "Кахоль Лаван"" выбрали только 0,5%.

Таким образом, за блок "Кахоль Лаван" сегодня готовы голосовать около 16% наших читателей, что примерно соответствует данным прошлого опроса, когда читатель мог выбирать из полного списка партий, зарегистрированных на выборах. И вновь подтверждается, что "Кахоль Лаван" собирает меньше "русских" голосов, чем Ганц и Лапид до объединения.

Был задан вопрос: "Кто в пятерке лидеров блока "Кахоль Лаван" вызывает у вас наибольшие симпатии?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Большинство опрошенных, 56%, выбрали ответ: "Никто из них не вызывает у меня симпатии". 22% выразили симпатию Яиру Лапиду, 13% – Габи Ашкенази, 12% – Бени Ганцу, 8% – Моше Яалону, 1% – Ави Нисанкорену.

Большинство респондентов, 62%, не согласны с мнением, что Бени Ганц в предвыборный период стал объектом травли со стороны его политических противников. 30% с таким мнением согласны.

Абсолютное большинство участников опроса, 83%, заявили, что негативные и компрометирующие публикации о Ганце в СМИ никак не повлияли на их мнение о нем. 11% сказали, что их мнение о Ганце на фоне таких публикаций ухудшилось. 3% заявили, что их мнение о нем даже улучшилось.

Был задан вопрос: "В какой степени вы ознакомились с программой блока "Кахоль Лаван"?" Ответы распределились так: 1) не читал/не читала программу, но знаю ее общие пункты – 40%, 2) прочитал/прочитала краткий конспект программы на русском языке – 33%, 3) не знаком/не знакома с программой этого блока – 14%, 4) прочитал/прочитала всё, что про эту программу писали ивритоязычные СМИ – 10%, 5) прочитал/прочитала все 56 страниц программы (на иврите) – 4%.

Большинство опрошенных, 63%, полагают, что блок "Кахоль Лаван" после выборов не сумеет сформировать правящую коалицию. 15,5% придерживаются противоположного мнения (напомним, что 16% участников этого опроса собираются голосовать за "Кахоль Лаван").

Большинство, 60%, не верят утверждениям лидеров "Кахоль Лаван", что они не пойдут на союз с арабскими партиями. 24% таким утверждениям верят.

Подавляющее большинство, почти 75%, считают, что блок "Кахоль Лаван" пойдет на компромисс с "харедим" ради формирования коалиции.

62,5% участников этого опроса хотят видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 16% – ротацию Ганца и Лапида. 2% – ротацию Ганца и Нетаниягу.

Отметим, что в ходе недавнего опроса об отношении к действующему главе правительства 55% опрошенных хотели бы, чтобы Нетаниягу оставался премьер-министром. И 16% хотели бы, чтобы главой правительства стал Бени Ганц, а через несколько лет его на этом посту сменил бы Яир Лапид.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2019 г.
После заявления Мандельблита "русский рейтинг" Нетаниягу и "Ликуда" не снизился. Итоги опроса





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 15 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019