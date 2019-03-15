Большинство русскоязычных израильтян не видят Ганца премьер-министром. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение русскоязычных избирателей к Бени Ганцу". В опросе, который проводился в течение одних суток 14-15 марта, принял участие 5.961 респондент (5.139 из них ответили на все 16 вопросов). Опрос был предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на предстоящих выборах в Кнессет, почти 99% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Читателям было предложено оценить деятельность Бени Ганца на посту начальника генерального штаба ЦАХАЛа в 2011-2015 годах (по пятибалльной шкале). Средняя полученная оценка: 2,92 балла ("удовлетворительно").

Первые шаги и выступления Бени Ганца в роли политического лидера, претендующего на пост премьер-министра, получили среднюю оценку 2,31 балла ("неудовлетворительно").

Подавляющее большинство, 76%, считают, что Бени Ганц не обладает достаточным опытом для руководства политической партией. 16% придерживаются противоположного мнения.

79% уверены, что у него нет достаточного опыта для руководства государством Израиль. 15% придерживаются противоположного мнения.

Примерно две трети опрошенных в принципе негативно относятся к идее ротации на посту премьер-министра. 11% выбрали ответ: "Я считаю это допустимым, но против ротации Ганца и Лапида". 20% заявили: "Я считаю это допустимым, в том числе в случае Ганца и Лапида".

Читателям был задан вопрос: "К какому политическому лагерю относится блок "Кахоль Лаван"?" Ответы распределились так: 34% – "левые", 30% – "левоцентристы", 16% – "центристы", 6% – "правоцентристы", 4% – "крайне левые", 1% – "правые", 0% – "крайне правые". 9% затруднились с оценкой.

Был задан вопрос: "Повлияло ли объединение Ганца и Лапида на ваше решение о том, за кого вы будете голосовать на выборах?" Подавляющее большинство, 72%, выбрали ответ: "Я не собирался/не собиралась голосовать за "Еш Атид" или "Хосэн ле-Исраэль", и не буду голосовать за "Кахоль Лаван"". 11% заявили: "Я собирался/собиралась голосовать за "Еш Атид", и проголосую за "Кахоль Лаван"". 5% сказали: "Я собирался/собиралась голосовать за "Еш Атид", но не проголосую за "Кахоль Лаван"". 3%: "Я собирался/собиралась голосовать за "Хосэн ле-Исраэль", и проголосую за "Кахоль Лаван"". 2%: "Я не собирался/не собиралась голосовать за "Еш Атид" или "Хосэн ле-Исраэль", но теперь проголосую за "Кахоль Лаван"". Вариант ответа "Я собирался/собиралась голосовать за "Хосэн ле-Исраэль", но не проголосую за "Кахоль Лаван"" выбрали только 0,5%.

Таким образом, за блок "Кахоль Лаван" сегодня готовы голосовать около 16% наших читателей, что примерно соответствует данным прошлого опроса, когда читатель мог выбирать из полного списка партий, зарегистрированных на выборах. И вновь подтверждается, что "Кахоль Лаван" собирает меньше "русских" голосов, чем Ганц и Лапид до объединения.

Был задан вопрос: "Кто в пятерке лидеров блока "Кахоль Лаван" вызывает у вас наибольшие симпатии?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Большинство опрошенных, 56%, выбрали ответ: "Никто из них не вызывает у меня симпатии". 22% выразили симпатию Яиру Лапиду, 13% – Габи Ашкенази, 12% – Бени Ганцу, 8% – Моше Яалону, 1% – Ави Нисанкорену.

Большинство респондентов, 62%, не согласны с мнением, что Бени Ганц в предвыборный период стал объектом травли со стороны его политических противников. 30% с таким мнением согласны.

Абсолютное большинство участников опроса, 83%, заявили, что негативные и компрометирующие публикации о Ганце в СМИ никак не повлияли на их мнение о нем. 11% сказали, что их мнение о Ганце на фоне таких публикаций ухудшилось. 3% заявили, что их мнение о нем даже улучшилось.

Был задан вопрос: "В какой степени вы ознакомились с программой блока "Кахоль Лаван"?" Ответы распределились так: 1) не читал/не читала программу, но знаю ее общие пункты – 40%, 2) прочитал/прочитала краткий конспект программы на русском языке – 33%, 3) не знаком/не знакома с программой этого блока – 14%, 4) прочитал/прочитала всё, что про эту программу писали ивритоязычные СМИ – 10%, 5) прочитал/прочитала все 56 страниц программы (на иврите) – 4%.

Большинство опрошенных, 63%, полагают, что блок "Кахоль Лаван" после выборов не сумеет сформировать правящую коалицию. 15,5% придерживаются противоположного мнения (напомним, что 16% участников этого опроса собираются голосовать за "Кахоль Лаван").

Большинство, 60%, не верят утверждениям лидеров "Кахоль Лаван", что они не пойдут на союз с арабскими партиями. 24% таким утверждениям верят.

Подавляющее большинство, почти 75%, считают, что блок "Кахоль Лаван" пойдет на компромисс с "харедим" ради формирования коалиции.

62,5% участников этого опроса хотят видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 16% – ротацию Ганца и Лапида. 2% – ротацию Ганца и Нетаниягу.

Отметим, что в ходе недавнего опроса об отношении к действующему главе правительства 55% опрошенных хотели бы, чтобы Нетаниягу оставался премьер-министром. И 16% хотели бы, чтобы главой правительства стал Бени Ганц, а через несколько лет его на этом посту сменил бы Яир Лапид.





