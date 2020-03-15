Политика на фоне коронавируса: спор о создании чрезвычайного правительства

В воскресенье, 15 марта, представители партий, избранных в Кнессет 23-го созыва, встретятся с президентом государства Реувеном Ривлиным и сообщает ему, кому рекомендуют поручить формирование коалиции.

Ривлин побеседует с представителями всех партий за один день. Консультации начались в 10:30. Очередность: "Ликуд", "Кахоль Лаван", Объединенный арабский список, ШАС, "Яадут а-Тора", "Авода-Гешер-МЕРЕЦ", НДИ и "Ямина".

Объединенный арабский список порекомендовал Бени Ганца на пост премьер-министра. Айман Удэ: "Все 15 депутатов, включая БАЛАД, рекомендуют Ганца".

В настоящий момент открытым остается вопрос о том, кого порекомендует партия "Наш дом Израиль". Если НДИ поддержит Бени Ганца, то он получит право первым формировать коалицию.

14 марта партия "Наш дом Израиль" распространила заявление, в котором объявила, что выступает за создание чрезвычайного правительства. "В свете сложившейся ситуации и для облегчения процессов принятия решений мы призываем к созданию чрезвычайного правительства, состоящего только из партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван". Это правительство будет заниматься исключительно кризисом, связанным с эпидемией коронавируса. Мы гарантируем этому правительству поддержку, даже не будучи его частью", – говорилось в заявлении НДИ.

Вечером в субботу премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на брифинге, вновь призвал к созданию правительства национального единства. "Мы можем справиться с ситуацией, в которой оказались, только вместе", – заявил глава правительства. Он призвал лидеров оппозиционных партий в кратчайший срок сформировать широкое правительство.

Утром 15 марта Нетаниягу заявил, что cнова направил главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу предложение о создании правительства национального единства. "Сегодня утром я вновь направил Бени Ганцу и его товарищам предложение присоединиться к чрезвычайному правительству во главе со мной", – заявил премьер-министр. Согласно опубликованной информации, речь идет о ротационном правительстве, в котором Нетаниягу будет занимать пост премьер-министра первые два года, а затем его сменит Бени Ганц.

В руководстве "Кахоль Лаван" нет единого мнения по поводу возможности коалиции с Биньямином Нетаниягу. Глава блока Бени Ганц склоняется к тому, чтобы согласиться на создание правительства национального единства, даже при условии того, что Нетаниягу будет первым в ротации. В политических кругах уже говорят о создании правительства, которое первый год будет возглавлять Нетаниягу, затем два года Ганц, а потом еще год Нетаниягу или другой лидер "Ликуда". В свою очередь, Моше Яалон категорически возражает против любого союза с Нетаниягу. "Все, кто критиковали нас, когда мы предупреждали об опасности превращения Израиля в эрдогановскую Турцию, должен сегодня понять, что мы являемся свидетелями циничного использования обвиняемым, чей суд вот-вот должен начаться, кризиса коронавируса в своих политических целях", – написал он в своем микроблоге Twitter.

Габи Ашкенази и Яир Лапид не высказываются по этому вопросу публично, однако источники в политических кругах заявляют, что Лапид разделяет позицию Яалона, а Ашкенази – позицию Ганца. В настоящий момент неясно, удастся ли лидерам "Кахоль Лаван" прийти к соглашению, или оппозиционный блок распадется.

В блоке "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" также царят разногласия. Орли Леви-Абукасис уже заявила, что не порекомендует Бени Ганца на пост премьер-министра. В аппарате партии "Авода" от главы блока Амира Переца требуют начать переговоры с "Ликудом" о создании правительства национального единства. В МЕРЕЦ требуют оставаться в оппозиции.

Ожидается, что президент Ривлин будет настаивать на начале переговоров между крупнейшими партиями о создании экстренного правительства на фоне эпидемии коронавируса. Одной из рассматриваемых моделей является создание временного правительства, которое утвердит государственный бюджет и примет необходимые законодательные акты в условиях чрезвычайной ситуации.

В политических кругах полагают, что в случае достижения соглашения о создании правительства национального единства, оно будет создано в ближайшие дни.

Экстренные меры, объявленные вечером 14 марта

В настоящее время в Израиле коронавирус подтвержден у 200 человек. Двое пациентов – в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести, остальные переносят болезнь легко. Более 130 заразившихся госпитализированы, прочие находятся дома в условиях карантина. Четверо излечились и выписаны из больниц. В условиях карантина находятся около 40 тысяч человек. Проведено примерно 7000 тестов на коронавирус.

Вечером в субботу, 14 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление, касающееся мер по предотвращению распространения коронавируса в Израиле. Помимо прочего, премьер-министр объявил, что с 15 марта отменены все мероприятия с участием более 10 человек.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что с утра воскресенья будет прервана работа культурных и развлекательных учреждений - театров, кинотеатров, ресторанов, кафе. Рабочие места продолжат функционировать, однако премьер-министр заявил, что рекомендует тем, кто не обязаны, не приходить на работу.

По словам главы правительства, вопрос работы общественного транспорта продолжает изучаться, однако в настоящий момент гражданам рекомендуется по возможности воздержаться от такого способа передвижения.

"Наша цель: предотвратить распространение вируса. Для этого граждане должны строго соблюдать правила личной гигиены, а также хранить дистанцию друг от друга не менее двух метров", - сказал глава правительства.

Генеральный директор минфина Шай Баабед объявил о закрытии детских садов и яслей. Отметим, что на пресс-конференции не прозвучало сообщение о закрытии школ для учащихся с особыми потребностями. Позднее пресс-служба министерства просвещения объявила, что эти учебные заведения также прерывают свою работу.

Премьер-министр заявил, что нет никаких причин для паники в том, что касается продуктов питания. "Супермаркеты продолжат функционировать, продуктов достаточно и будет достаточно". То же самое касается лекарств в аптеках и функционирования банковской системы. "Все службы жизнеобеспечения продолжат работу в обычном режиме", - сказал Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу сообщил, что 15 марта правительство примет решение об использовании технологических средств для отслеживания маршрута и контактов людей, больных коронавирусом. "Я всячески пытался избежать применения этого метода, который наносит определенный ущерб частной жизни людей, однако это необходимо для ограничения темпов распространения вируса", – сказал премьер-министр.

Вечером 14 марта начальник генерального штаба ЦАХАЛа, генерал-лейтенант Авив Кохави отдал распоряжения командирам войск взвесить необходимость присутствия на базах солдат тылового обеспечения. Решение об этом будет принято в начале недели





