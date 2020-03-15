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NEWSru.co.il :: В Израиле15 марта 2020 г., 16:53

Либерман порекомендовал Бени Ганца на пост премьер-министра

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Либерман порекомендовал Бени Ганца на пост премьер-министра

Представители партии "Наш дом Израиль" встретились с президентом и порекомендовали возложить формирование коалиции на Бени Ганца.

Таким образом, Бени Ганц получил 62 рекомендации, и он будет первым пытаться сформировать правительственную коалицию.

Глава НДИ Авигдор Либерман, лично возглавивший делегацию партии, заявил, что, с его точки зрения, важно попытаться создать правительство чрезвычайного положения. "Самое главное, и мы говорили об этом неоднократно, не допустить четвертых выборов", - добавил Авигдор Либерман.

Кандидатуру Ганца поддержали блок "Кахоль Лаван", Объединенный арабский список, НДИ и блок "Авода-Гешер-МЕРЕЦ". Глава "Гешер" Орли Леви-Абукасис заявила, что не поддерживает рекомендацию. В настоящий момент неизвестно, может ли депутат от блока подать самостоятельную рекомендацию. Но, даже без рекомендации Орли Леви-Абукасис, у Бени Ганца есть 61 рекомендация, и этого достаточно, чтобы он получил право первым формировать коалицию. Биньямина Нетаниягу порекомендовали 58 депутатов, представляющие "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ямина".

Поддержка кандидатуры Бени Ганца не означает, что НДИ автоматически войдет в коалицию во главе с "Кахоль Лаван". В 2015 и в апреле 2019 года Либерман объявлял о поддержке Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра, однако не входил в его коалицию.

Единственная коалиция, которую сегодня может попытаться сформировать Бени Ганц, – это коалиция меньшинства, опирающаяся на всех депутатов Объединенного арабского списка, включая БАЛАД. Напомним, что депутаты Йоаз Хендель, Цви Хаузер ("Кахоль Лаван") и Орли Леви-Абукасис ("Авода-Гешер-МЕРЕЦ") уже заявили, что не поддержат такую коалицию. В то же время неизвестно, проголосуют ли они против нее или выйдут из зала во время голосования. Для приведения правительства к присяге достаточно обычного большинства, и нет необходимости в 61 голосе.

16 марта будет приведен к присяге Кнессет 23-го созыва. Получение Ганцем большинства рекомендаций означает, что распределительная комиссия останется под контролем блока "Кахоль Лаван" и Ганц попытается провести законопроект, запрещающий политику, которому предъявлены обвинения, баллотироваться на пост премьер-министра. Этот закон может заблокировать возможность Биньямина Нетаниягу баллотироваться, если будут объявлены четвертые выборы, и в "Кахоль Лаван" полагают, что утверждение закона станет рычагом эффективного давления на премьер-министра с целью вынудить его согласиться на создание правительства национального единства на условиях "Кахоль Лаван".

Помимо этого, в "Кахоль Лаван" намерены уже 16 марта добиться переизбрания спикера Кнессета, выдвинув на эту должность депутата Меира Коэна ("Еш Атид"). В политических кругах полагают, что те же депутаты, которые порекомендовали Бени Ганца, поддержат и кандидатуру Меира Коэна на пост спикера парламента.

Сразу после завершения консультаций президент Ривлин объявил, что приглашает Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца на срочную встречу для обсуждения перспектив формирования правительства чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Встреча состоится вечером 15 марта.



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