В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министров Израиля и Украины

В понедельник, 15 мая, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу принял в Иерусалиме премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

С израильской стороны во встрече приняли участие министр защиты окружающей среды Зеэв Элькин, министр соцобеспечения Хаим Кац, министр экономики Эли Коэн, министр здравоохранения Яаков Лицман. С украинской стороны приняли участие вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр кабинета министров Александр Саенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр здравоохранения Ульяна Супрун, замминистра экономического развития и торговли Наталья Мыкольская.

Нетаниягу поблагодарил Гройсмана за то, как Украина голосовала в UNESCO, и сказал, что он знает, насколько серьезно нынешнее украинское руководство борется с проявлениями антисемитизма.

Встреча между Нетаниягу и Гройсманом состоялась в рамках официального визита украинского премьера в Израиль. Пресс-служба главы правительства Израиля отмечает, что Гройсман пригласил Нетаниягу в Киев, и тот принял это приглашение.

На встрече обсуждалось сотрудничество между государствами в областях экономики, торговли, технологии, науки и культуры. Подписан ряд билатеральных соглашений.

В рамках визита Гройсман посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Визит Владимира Гройсмана в Израиль планировался на 27-28 декабря 2016 года. Но после того, как Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, визит был перенесен на неопределенный срок. Израильские СМИ сообщали, что визит Гройсмана был отменен по требованию Нетаниягу.