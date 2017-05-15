15 мая 2017 г.
последняя новость: 14:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:44 Главарь одной из преступных группировок задержан по подозрению в покушении
14:18 Разрешено к публикации: двое сотрудников ШАБАКа обвиняются в хищении общественных средств
14:12 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министров Израиля и Украины
13:56 Меир Гольдштейн, задержанный за убийство жены, признан невменяемым
13:16 В ходе празднования на горе Мерон пострадали 579 человек
13:02 Двухлетняя девочка отравилась дезинсекционными препаратами, ребенок в критическом состоянии
12:58 Убийца военнослужащего в клубе в Раанане приговорен к 15 годам тюремного заключения
12:13 Доброволец МАГАВ приговорен к семи месяцам заключения
11:24 В районе Ашкелона ранен палестинский араб
11:11 В Бейт-Шемеше тяжело травмирован строительный рабочий
В Израиле

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министров Израиля и Украины

время публикации: 14:12 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом
ВСЕ ФОТО

В понедельник, 15 мая, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу принял в Иерусалиме премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

С израильской стороны во встрече приняли участие министр защиты окружающей среды Зеэв Элькин, министр соцобеспечения Хаим Кац, министр экономики Эли Коэн, министр здравоохранения Яаков Лицман. С украинской стороны приняли участие вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр кабинета министров Александр Саенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр здравоохранения Ульяна Супрун, замминистра экономического развития и торговли Наталья Мыкольская.

Нетаниягу поблагодарил Гройсмана за то, как Украина голосовала в UNESCO, и сказал, что он знает, насколько серьезно нынешнее украинское руководство борется с проявлениями антисемитизма.

Встреча между Нетаниягу и Гройсманом состоялась в рамках официального визита украинского премьера в Израиль. Пресс-служба главы правительства Израиля отмечает, что Гройсман пригласил Нетаниягу в Киев, и тот принял это приглашение.

На встрече обсуждалось сотрудничество между государствами в областях экономики, торговли, технологии, науки и культуры. Подписан ряд билатеральных соглашений.

В рамках визита Гройсман посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Визит Владимира Гройсмана в Израиль планировался на 27-28 декабря 2016 года. Но после того, как Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, визит был перенесен на неопределенный срок. Израильские СМИ сообщали, что визит Гройсмана был отменен по требованию Нетаниягу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 апреля 2017 г.
"Украина – Израиль 1:1": Гройсман приедет в Израиль и встретится с Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В мире // 14 марта 2017 г.
Достигнута договоренность о визите в мае премьер-министра Украины в Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
Президент Украины Порошенко побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
В МИД Украины посла Израиля призвали "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2016 г.
"Гаарец": Нетаниягу отменил визит в Израиль премьер-министра Украины







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 15 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017