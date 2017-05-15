15 мая 2017 г.
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В Израиле

День Накбы: палестинские арабы противостоят израильским силам безопасности

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
День Накбы: палестинские арабы перекрыли подъезды к Рамалле
День Накбы: палестинские арабы перекрыли подъезды к Рамалле
День Накбы: палестинские арабы перекрыли подъезды к Рамалле

15 мая палестинские арабы отмечают День Накбы (День Катастрофы) – следующий день после дня провозглашения независимости государства Израиль. Ежегодно в этот день палестинские и израильские арабы устраивают массовые акции протеста.

Утром в понедельник арабская молодежь перегородила въезды в Рамаллу автомобильными шинами и мусорными контейнерами, готовясь к столкновениям с израильскими силами безопасности, сообщает агентство Maan.

Около 10 утра поступили первые сообщения о столкновениях в районе деревни Наби Салах, в Биньямине, северо-западнее Рамаллы, а также на КПП "Каландия", к югу от Рамаллы.

В этом году День Накбы отмечается на фоне массовой голодовки заключенных израильских тюрем, осужденных за терроризм. Ожидаются многочисленные акции протеста на всей территории Палестинской автономии и в Иерусалиме, приуроченные к 29-му дню голодовки. Эти акции организуют и поддерживают лидеры ФАТХ, ХАМАС и других "палестинских фракций".

Судя по имеющейся информации, переговоры о прекращении голодовки не принесли результатов. В министерстве по делам заключенных при палестинской администрации утверждают, что уже около месяца голодают более полутора тысяч узников израильских тюрем.

Сколько заключенных на самом деле продолжают голодовку, неясно.

Ранее СМИ, ассоциированные с ХАМАС и ФАТХ, со ссылкой на Кадура Фариса, возглавляющего Ассоциацию палестинских заключенных, сообщали, что из 6.300 палестинских арабов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, в голодовке приняли участие более 1.500 человек. ШАБАС сообщал, что изначально участников голодовки было менее тысячи и в течение первых недель число участников акции значительно сократилось.

Отметим, что речь не идет о "сухой" голодовке. Участники акции пьют воду и питательные жидкости.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2017 г.
Maan: более полутора тысяч заключенных продолжают голодовку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2017 г.
СМИ: Израиль и ПНА ведут переговоры о прекращении голодовки заключенных







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Понедельник, 15 мая 2017 г.
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