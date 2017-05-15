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В Израиле

После теракта в Тель-Авиве ужесточены требования к "палестинским туристам"

время публикации: 16:52 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
Координатор действий на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай
На месте теракта. 23 апреля 2017 года

Координатор действий на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай уведомил организации палестино-израильской дружбы об изменении правил выдачи разрешений "туристам" из автономии. Согласно новым инструкциям, во время поездки по Израилю группу должен сопровождать сотрудник служб безопасности.

Кроме того, для активистов общественных палестино-израильских организаций будет проведен инструктаж, на котором будут разъяснены новые требования, выполнение которых необходимо для получения разрешений на въезд в Израиль.

По информации сайта "Аруц-7", новые правила были разработаны при участии органов безопасности по следам теракта в Тель-Авиве, совершенного 23 апреля 18-летним жителем Шхема Ахмадом Агбаром. В ходе расследования выяснилось, что Агбар въехал в Израиль по однодневному разрешению в рамках "дружеского визита". Приехав на улицу А-Яркон в Тель-Авиве, вооруженный ножом палестинский араб отделился от группы и с ножом напал на прохожих. Он успел нанести ножевые ранения четырем людям прежде чем был задержан. Все пострадавшие получили легкие ранения.



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