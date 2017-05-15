После теракта в Тель-Авиве ужесточены требования к "палестинским туристам"

Координатор действий на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай уведомил организации палестино-израильской дружбы об изменении правил выдачи разрешений "туристам" из автономии. Согласно новым инструкциям, во время поездки по Израилю группу должен сопровождать сотрудник служб безопасности.

Кроме того, для активистов общественных палестино-израильских организаций будет проведен инструктаж, на котором будут разъяснены новые требования, выполнение которых необходимо для получения разрешений на въезд в Израиль.

По информации сайта "Аруц-7", новые правила были разработаны при участии органов безопасности по следам теракта в Тель-Авиве, совершенного 23 апреля 18-летним жителем Шхема Ахмадом Агбаром. В ходе расследования выяснилось, что Агбар въехал в Израиль по однодневному разрешению в рамках "дружеского визита". Приехав на улицу А-Яркон в Тель-Авиве, вооруженный ножом палестинский араб отделился от группы и с ножом напал на прохожих. Он успел нанести ножевые ранения четырем людям прежде чем был задержан. Все пострадавшие получили легкие ранения.





