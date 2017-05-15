В понедельник, 15 мая, в Израиль прибывает новый посол США Дэвид Фридман. Он сменит в этой должности Дана Шапиро. Предыдущий посол США объявил о завершении своей каденции на следующий день после приведения Дональда Трампа к присяге.

Новый посол США вручит верительную грамоту президенту Реувену Ривлину и вступит в должность 16 мая.

В настоящий момент неизвестно, где будет находиться резиденция нового посла. До сих пор американские дипломаты жили в Герцлии и работали в Тель-Авиве, однако в период обсуждения возможности перевода посольства в Иерусалим взвешивалась и идея перенести резиденцию в столицу.

Новый посол вступает в должность в период подготовки к визиту в Израиль президента Дональда Трампа.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал назначение Дэвида Фридмана послом в Израиле и пообещал оказать ему "теплый прием как представителю президента Трампа и как близкому другу Израиля".

57-летний адвокат Дэвид Фридман, специализировавшийся в вопросах банкротства, длительное время работал в Trump Organization. Статьи Фридмана публиковались на сайте "Аруц шева" и в газете The Jerusalem Post. В этих публикациях он выступал в поддержку строительства еврейских поселений и аннексии территории Иудеи и Самарии, а также продвигал идею переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Перед прибытием нового посла в Израиль разгорелась первая публичная дискуссия между Израилем и США по поводу местонахождения американского посольства. В интервью телеканалу NBC госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп обдумывает, не повредит ли мирному процессу на Ближнем Востоке перенос американского посольства в Иерусалим. Тиллерсон подчеркнул, что президент очень осторожен и прислушивается в этом вопросе как к израильтянам, так и к палестинской стороне.

Канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление, в котором говорится, что позиция Иерусалима остается неизменной: перенос посольства США пойдет ему на пользу мирному процессу.

Биньямин Нетаниягу также прокомментировал заявление госсекретаря США в своем Facebook: "Перевод посольства не только не навредит мирному процессу, но и напротив – послужит его продвижению, исправив историческую несправедливость, разрушив палестинские фантазии о том, что Иерусалим не является столицей Израиля".