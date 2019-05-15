"Сделано все, что возможно": памятники "Дольфи" за забором зоны "Евровидения"

По состоянию на утро, 15 мая, неофициальный памятник жертвам теракта в "Дольфи", ранее стоявший вплотную к биотуалетам для гостей "Деревни Евровидения", отгорожен забором, однако сами туалеты не перенесены, и их отделяет от памятника всего несколько метров.

При этом днем ранее пресс-служба муниципалитета Тель-Авива заявляла, что ряды биотуалетов были перенесены на 10 метров от памятника. Корреспондент NEWSru.co.il побывал на месте бывшей дискотеки и убедился, что это не так.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите: "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году. Каждый год 1 июня на месте дискотеки "Дольфи" собираются друзья и родственники погибших в теракте.

Сейчас это место входит в территорию "Деревни Евровидения", разбитую в парке Чарльза Клора.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу муниципалитета Тель-Авива с просьбой прокомментировать данное решение, вызвавшее огромное возмущение общественности и шквал перепостов в социальных сетях. Сначала в муниципалитете заявили, что организаторы мероприятия установили биотуалеты рядом с памятником "по ошибке", и пообещали к утру 15 мая перенести туалеты. Вскоре после этого памятники были огорожены забором, чтобы отделить мемориал от "Деревни Евровидения".

На очередной запрос редакции NEWSru.co.il пресс-служба муниципалитета заявила, что туалеты перенесены и больше никаких действий по исправлению ситуации предприниматься не будет. В мэрии подчеркивают, что сделано всё, что было возможно сделать в сложившихся обстоятельствах.

Теракт в "Дольфи"

1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей житель Калькилии Саид Хутори привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутори был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПНА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года





