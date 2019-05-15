В Тель-Авиве завершился первый полуфинал "Евровидения-2019"

В выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве вечером во вторник, 14 мая, состоялся первый полуфинал международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2019".

В первом полуфинале выступили представители 17 стран: Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

По результатам смешанного голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – зрители), в финал вышли исполнители из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Чехии, Эстонии, Исландии, Словении, Сан-Марино и Австралии.

В то время, как выставочном центре проходил первый полуфинал, участники второго полуфинала выступили в "Деревне Евровидения" в парке Чарльза Клора. По данным мэрии Тель-Авива, на набережной собрались более 40 тысяч израильтян и гостей страны.

Второй полуфинал пройдет 16 мая, финал состоится 18 мая.

Израиль как победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в столице Португалии Лиссабоне, и организатор нынешнего "Евровидения" сразу выступит в финале, наряду с представителями стран "Большой пятерки" – Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции.

В прошлом Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".