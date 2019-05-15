NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне

В среду, 15 мая, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало снимки, на которых запечатлено место жесткой посадки израильского аппарата "Берешит" на Луне.

Фотографии были сделаны камерами LRO, автоматической межпланетной станцией NASA, являющейся искусственным спутником Луны.

На сайте космического агентства указывается, что снимки были сделаны 22 апреля, через 11 дней после того, как специалисты компании SpaceIL попытались посадить "Берешит" в Море Спокойствия на Луне.

Станция LRO находилась в 90 км над поверхностью Луны. Камерам удалось запечатлеть темное пятно радиусом около 10 метров. Поскольку межпланетная станция находилась слишком высоко, ей не удалось установить, образовался ли кратер при ударе "Берешит" о поверхность планеты.

В NASA объясняют, что белый ореол, который можно увидеть на снимках вокруг места приземления аппарата, мог образоваться во время спуска аппарата, двигатели которого "раздули" вокруг себя мелкие частички почвы.

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

13 апреля глава некоммерческой организации SpaceIL Моррис Кан объявил, что намерен приступить к осуществлению проекта "Берешит-2". "Мы это начали, мы должны это завершить. Мы должны достичь Луны", – сказал Кан. "Все общество должно спонсировать этот проект, мы ничего не построим, опираясь лишь на правительство", – подчеркнул он. Представители IAI ("Израильская авиапромышленность") также заявили, что концерн готов вновь стать частью масштабного проекта.





