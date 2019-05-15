18+
21 мая 2019 г.
последняя новость: 10:46
Справедливому национализму ? да, закону об иммунитете ? нет
«Хизбалла» на грани банкротства
На развалинах еврейского прошлого
Страхи короля Иордании
ТОП-5 продуктов для женского либидо
10 фактов о смерти
Мать внебрачного сына Булдакова о романе с актером
Алла Пугачева простила племянника
Антисемитизм из-за вспышки кори
Я не верю в "кураторов"
С детьми не все в порядке, предупреждает эксперт
Для ЕС нет места на Ближнем Востоке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:34 Как оформить удобное получение российской пенсии в Израиле
10:30 Уступки или повторные выборы: итоги опроса NEWSru.co.il
10:27 Один из убийц Дерека Рота задержан по подозрению в мошенничестве
09:36 ЦАХАЛ удалил слова "мать" и "отец" из анкет, заполняемых призывниками
09:35 Мазаль Тов! Лаг ба-Омер открывает сезон свадеб
08:35 Суд обязал кибуц Эйн-Гев снести заборы вокруг пляжа на побережье Кинерета
08:24 Ультраортодоксы обвиняют Яира Нетаниягу во вмешательстве в выборы государственного контролера
08:14 В Карней-Шомрон автомобиль насмерть сбил человека
07:25 В Израиле ожидается самый жаркий шарав последних лет
07:16 На центральном автовокзале Тель-Авива произошла утечка газа, пострадала полицейская
Загрузка...
В Израиле

NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне

время публикации: 15 мая 2019 г., 19:32 | последнее обновление: 15 мая 2019 г., 19:50 блог версия для печати фото
NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне
NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне
NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне

В среду, 15 мая, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало снимки, на которых запечатлено место жесткой посадки израильского аппарата "Берешит" на Луне.

Фотографии были сделаны камерами LRO, автоматической межпланетной станцией NASA, являющейся искусственным спутником Луны.

На сайте космического агентства указывается, что снимки были сделаны 22 апреля, через 11 дней после того, как специалисты компании SpaceIL попытались посадить "Берешит" в Море Спокойствия на Луне.

Станция LRO находилась в 90 км над поверхностью Луны. Камерам удалось запечатлеть темное пятно радиусом около 10 метров. Поскольку межпланетная станция находилась слишком высоко, ей не удалось установить, образовался ли кратер при ударе "Берешит" о поверхность планеты.

В NASA объясняют, что белый ореол, который можно увидеть на снимках вокруг места приземления аппарата, мог образоваться во время спуска аппарата, двигатели которого "раздули" вокруг себя мелкие частички почвы.

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

13 апреля глава некоммерческой организации SpaceIL Моррис Кан объявил, что намерен приступить к осуществлению проекта "Берешит-2". "Мы это начали, мы должны это завершить. Мы должны достичь Луны", – сказал Кан. "Все общество должно спонсировать этот проект, мы ничего не построим, опираясь лишь на правительство", – подчеркнул он. Представители IAI ("Израильская авиапромышленность") также заявили, что концерн готов вновь стать частью масштабного проекта.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2019 г.
Гендиректор SpaceIL рассказал о причинах крушения аппарата "Берешит"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 апреля 2019 г.
Два основателя проекта "Берешит" зажгут факел в День Независимости
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2019 г.
Организация SpaceIl намерена создать "Берешит-2"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2019 г.
Google поддержал израильтян после крушения лунного аппарата "Берешит"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит". Аппарат разбился





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019