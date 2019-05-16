Неподалеку от побережья Израиля произошло землетрясение

Жители центра Израиля сообщают, что около 19:53 ощущали подземные толчки.

Землетрясение ощущалось во многих городах страны.

Институт геофизики Израиля сообщил, что магнитуда землетрясения составила 4,4. Его очаг находился в Средиземном море, на расстоянии около 200 км от северной части побережья Израиля. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) передал, что в восточном Средиземноморье произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 289 км к югу от Никосии (Кипр). Очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясения в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа).

В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3. К серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.





