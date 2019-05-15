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В Израиле

СМИ: Нетаниягу распорядился начать продвижение закона, спасающего его от суда

время публикации: 15 мая 2019 г., 21:54 | последнее обновление: 15 мая 2019 г., 22:00 блог версия для печати фото
СМИ: Нетаниягу распорядился начать продвижение закона, спасающего его от суда
СМИ: Нетаниягу распорядился начать продвижение закона, спасающего его от суда
СМИ: Нетаниягу распорядился начать продвижение закона, спасающего его от суда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение продвигать законопроект, предоставляющий автоматический иммунитет любому депутату Кнессета.

Эта поправка к действующему закону, в соответствии с которой, для лишения депутата парламентского иммунитета необходимо большинство в организационной комиссии и на пленарном заседании, заметно осложнит подачу обвинения против премьер-министра.

Как сообщает служба новостей канала "Кешет", премьер-министр встречался с несколькими депутатами Кнессета, давал им указания по поводу основных принципов разъяснительной кампании в пользу этого законопроекта.

"Государству Израиль необходим премьер-министр на полную ставку. После того, как я покину должность премьер-министра, буду решать свои судебные проблемы. Граждане Израиля хорошо знали все, что происходит и тем не менее проголосовали за меня. Если бы я заботился о своем личном благе, то предпочел бы идти в суд будучи премьер-министром, но я понимаю, что это плохо для государства Израиль".

Если вопрос о лишении премьер-министра парламентского иммунитета окажется на повестке дня, то Нетаниягу намерен утверждать, что процесс расследования и формулировки обвинительного заключения носил дискриминационный характер.

Согласно планируемой поправке к закону, этого будет достаточно для того, чтобы Кнессет отклонил просьбу о снятии иммунитета.

В интервью, которое Биньямин Нетаниягу дал NEWSru.co.il за сутки до выборов, он заявил, что не намерен продвигать подобный закон. "Я не собираюсь продвигать такой закон, говорю это ясно и недвусмысленно. В мои планы продвижение такого закона не входит", - сказал тогда Нетаниягу.

Он отверг утверждение о том, что его приближенные инициируют продвижение такого законопроекта.

Решение Нетаниягу продвигать законопроект было опубликовано на фоне тупика, в котором находятся коалиционные переговоры. Выступая вечером 15 мая на церемонии памяти активистов подпольной еврейской организации НИЛИ, глава правительства назвал процесс формирования коалиции абсурдным. "Партии выдвигают требования, которые противоречат друг другу", - сказал Нетаниягу.

Желание провести закон об иммунитете, а значит во что бы то ни стало сформировать коалицию, делает Нетаниягу еще более уязвимым в ходе коалиционных переговоров, до истечения последнего срока которых осталось не более двух недель.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2019 г.
Нетаниягу: "Я превратил Израиль в державу мирового уровня". Интервью





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