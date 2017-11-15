Госконтролер: Израиль не готов к угрозе использования БПЛА противником

В среду, 15 ноября, государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал отчет, посвященный готовности системы безопасности Израиля и правоохранительных органов к использованию террористами и криминальными элементами беспилотных летательных аппаратов.

В отчете говорится: несмотря на то, что проблема поднималась еще в 2015 году, Израиль по-прежнему не готов противостоять угрозе, исходящей от дронов.

"Доступность беспилотных летательных аппаратов и постоянное их технологическое совершенствование представляют угрозу для системы безопасности", - говорится в отчете. Госконтролер предупреждает, что использование БПЛА криминальными элементами или террористами сопряжено с угрозой для жизни граждан. Он приходит к выводу, что для борьбы с этой проблемой необходимы совместные усилия армии и полиции.

В отчете также содержится критика в адрес узкого военно-политического кабинета, который не разработал национальную программу по контролю и борьбы с этим явлением. Йосеф Шапира отметил: ввиду растущей угрозы необходимо, чтобы члены кабинета немедленно приняли необходимые решения.

Госконтролер также отметил, что Управление гражданской авиации не следит за строгим соблюдением законов в отношении операторов БПЛА, а также отметил малую эффективность штрафов, которые налагаются на нарушителей. При этом он отметил, что беспилотные аппараты представляют существенную угрозу для гражданской авиации в Израиле.

Комментируя отчет госконтролера, из министерства главы правительства ответили: "Израиль – одно из лидирующих государств, занимающихся решением проблемы беспилотных летательных аппаратов. 14 мая 2017 премьер-министр провел совещание на эту тему. Помимо профессиональных консультаций в рамках Совета национальной безопасности, 28 июня 2017 проведено заседание Военно-политического кабинета. Премьер-министр Нетаниягу поручил Совету национальной безопасности совместно с Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности содействовать повышению национальной готовности к проблеме беспилотных летательных аппаратов. Премьер-министр Нетаниягу уже обратился к другим странам, столкнувшимся с той же проблемой".